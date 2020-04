桃園各區公所推手機綁定健保卡　攜「申辦四寶」輕鬆購全家口罩

在「珍珠奶茶相挺泰式奶茶」讚聲中,桃園企業聯合會與台商,20日合力捐贈桃園市及泰國醫護1萬5千件防護衣。捐贈活動相當特別,由桃園觀光工廠祥儀機器人致贈內裝防護衣的紙箱給鄭文燦,再由鄭市長轉贈泰國貿易經濟辦事處代表通才。鄭文燦強調「桃園挺台灣、台灣挺泰國」不只是「Taiwan Can Help!」更是「Taoyuan is helping!Taoyuan Can Help!」