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桃園各區公所推手機綁定健保卡　攜「申辦四寶」輕鬆購全家口罩

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▲桃園市長鄭文燦21日視察八德區公所，了解「手機綁定健保卡」服務流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日視察八德區公所，了解「手機綁定健保卡」服務流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府20日起推動「手機綁定健保卡—網路預訂口罩」服務，鄭文燦21日視察八德區公所了解推動成效，鄭文燦表示，為方便市民購買口罩，除現有健保署服務據點提供健保卡綁定手機門號服務外，桃園各區公所已設置專責服務窗口，市民只要攜帶包括身分證、健保卡、戶籍謄本與手機等「申辦四寶」，就可申辦全家人口罩購買，迅速又便利，請市民多加利用。

鄭文燦指出，市府各區公所推動「手機綁定健保卡—網路預訂口罩」服務，市民朋友只要攜帶如身分證、健保卡、戶籍謄本與手機等「申辦四寶」，至各區公所專責服務窗口，就有專人協助完成手機綁定健保卡，購買全家人口罩的便民服務，手續流程既簡便又快速，還可規劃透過里辦公室提供申請書，市民事先填妥相關資料後再至區公所辦理，還可加速申辦流程，市府將與健保署持續推廣這項服務，讓民眾購買口罩更輕鬆快速。

▲桃園市長鄭文燦21日視察八德區公所後受訪指出，各區公所推動「手機綁定健保卡」服務，希望市民多加利用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日視察八德區公所後受訪指出，各區公所推動「手機綁定健保卡」服務，希望市民多加利用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府民政局長王安邦也說，口罩實名制2.0開放民眾使用電腦或手機訂購，但網路預購操作流程繁複且限制較多，大大降低民眾網路訂購意願，市府從20日在各區公所設置專人服務窗口，協助市民手機綁定健保卡，透過單一門號手機即可一機綁定多張同戶口健保卡，可輕鬆以手機幫配偶、二等親等血親或同戶籍親屬預購口罩，提高購買口罩便利性。

此外，各區公所已實施實名制洽公與強制戴口罩措施，籲請市民配合遵守相關防疫規定，大家共同對抗疫情，守護全體國民健康。

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