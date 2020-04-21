不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

▲桃園市張姓男子與女友分手後以公開昔日拍攝性愛影片為由要求復合，女子心生畏懼下提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子2年前與黃姓女友因細故分手，但張卻耿耿於懷不甘心被分手，涉嫌透過Line將昔日兩人性愛影片與照片傳給前女友揚言公開，連續1個多月以「妳這樣對我，我也不需要為妳想、千萬別以為我嚇唬妳，妳真的把我逼瘋了，我這條命豁出去都跟妳玩到底…」要求黃女復合遭拒，黃女事後報警提告，桃檢21日偵結依恐嚇罪嫌將張提起公訴。

檢警調查，29歲的張姓男子與黃姓女子曾是同居之男女朋友關係，但2人於2018年間因故分手，張男不甘被分手，涉嫌在2018年10月至11月間持2人在交往期間拍攝性關係影片與照片，連續多次以LINE通訊軟體向黃女要脅復合，但黃女仍不予理會，張連續以「X妳X，我不講影片，妳會好好跟我溝通？妳就不能好好坦白，一直躲著有意思嗎？真的要我公開？千萬別認為我嚇唬妳，妳真的把我逼瘋了，我這條命豁出去都跟妳玩到底…」恐嚇黃女要求復合。

黃女不堪張男持續騷擾、恐嚇，檢具Line恐嚇內容截圖提告，張男在警方偵訊時坦承犯行，但否認有妨害秘密犯行；檢方認為，張男以性愛影片與照片要脅黃女復合，已涉犯恐嚇犯行，張男則辯稱交往期間拍攝性愛影片是女方同意的，影片中查出黃女面對鏡頭，顯然並非偷拍，妨害秘密罪檢方以不起訴處分，偵結將張依恐嚇罪嫌提起公訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►2搶匪上午持刀行搶大溪服飾店3千元 桃園警下午在龜山逮到人

►桃園涉嫌販毒男在拘留所爬135cm矮牆 「前空翻」頭重創命危

►敦睦艦隊染疫接觸318人送桃園檢疫所 鄭文燦：堅守防疫4原則