　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市張姓男子與女友分手後以公開昔日拍攝性愛影片為由要求復合，女子心生畏懼下提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市張姓男子與女友分手後以公開昔日拍攝性愛影片為由要求復合，女子心生畏懼下提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子2年前與黃姓女友因細故分手，但張卻耿耿於懷不甘心被分手，涉嫌透過Line將昔日兩人性愛影片與照片傳給前女友揚言公開，連續1個多月以「妳這樣對我，我也不需要為妳想、千萬別以為我嚇唬妳，妳真的把我逼瘋了，我這條命豁出去都跟妳玩到底…」要求黃女復合遭拒，黃女事後報警提告，桃檢21日偵結依恐嚇罪嫌將張提起公訴。

檢警調查，29歲的張姓男子與黃姓女子曾是同居之男女朋友關係，但2人於2018年間因故分手，張男不甘被分手，涉嫌在2018年10月至11月間持2人在交往期間拍攝性關係影片與照片，連續多次以LINE通訊軟體向黃女要脅復合，但黃女仍不予理會，張連續以「X妳X，我不講影片，妳會好好跟我溝通？妳就不能好好坦白，一直躲著有意思嗎？真的要我公開？千萬別認為我嚇唬妳，妳真的把我逼瘋了，我這條命豁出去都跟妳玩到底…」恐嚇黃女要求復合。

黃女不堪張男持續騷擾、恐嚇，檢具Line恐嚇內容截圖提告，張男在警方偵訊時坦承犯行，但否認有妨害秘密犯行；檢方認為，張男以性愛影片與照片要脅黃女復合，已涉犯恐嚇犯行，張男則辯稱交往期間拍攝性愛影片是女方同意的，影片中查出黃女面對鏡頭，顯然並非偷拍，妨害秘密罪檢方以不起訴處分，偵結將張依恐嚇罪嫌提起公訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►2搶匪上午持刀行搶大溪服飾店3千元　桃園警下午在龜山逮到人

►桃園涉嫌販毒男在拘留所爬135cm矮牆　「前空翻」頭重創命危

►敦睦艦隊染疫接觸318人送桃園檢疫所　鄭文燦：堅守防疫4原則

ET快訊
磐石艦染疫！「懲處名單」國防部1900開記者會公布
Keanna控「謝和弦、莉婭誣告」　新北檢起訴結果出爐
收警示簡訊！她打1922爆罵1小時　怒留電話：我去過哪，明給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

2搶匪上午持刀行搶大溪服飾店3千元　桃園警下午在龜山逮到人

出國9個月回來機車被移！她「連收12張罰單」要繳1.4萬～提告勝訴

百萬露營車「自行分離」前車…猛撞民宅鐵捲門！目擊者嚇到狂喊

2歲男童喝馬桶水慘遭凌虐餓死　兄妹拒認罪互推責...母：比較相信兒子

老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」膝壓制　健身教練起底...亞洲健力冠軍！

盜俊男美女照邀約投資「NBDC幣」　200人被騙損失上億

投資黃金「保證買回月息1.3%」　金品軒總裁和女友涉吸金3900萬

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

2搶匪上午持刀行搶大溪服飾店3千元　桃園警下午在龜山逮到人

出國9個月回來機車被移！她「連收12張罰單」要繳1.4萬～提告勝訴

百萬露營車「自行分離」前車…猛撞民宅鐵捲門！目擊者嚇到狂喊

2歲男童喝馬桶水慘遭凌虐餓死　兄妹拒認罪互推責...母：比較相信兒子

老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」膝壓制　健身教練起底...亞洲健力冠軍！

盜俊男美女照邀約投資「NBDC幣」　200人被騙損失上億

投資黃金「保證買回月息1.3%」　金品軒總裁和女友涉吸金3900萬

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

Hublot 3只85萬錶微信開賣試水溫　不到一天賣光光　

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

不只捐口罩、消毒液　企業捐贈護目鏡！挺警一同抗疫

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

唐從聖遭指「爆料元兇」告周刊2年換回清白！　陷低潮：人生被搞得烏煙瘴氣

中職／海軍染疫影響富邦5球員　自主管理14天不出賽

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」砍人

即／台中男持刀猛刺1女脖子

地主媳擁百坪金店面　竟因2萬元遭勒斃棄屍

陸軍中尉營區輕生　80歲阿嬤聞死訊離世

獨／磐石艦1確診官兵報案　高雄8警居家隔離

18歲女學生教室趴睡遭砍　校方回應了

LINE群約到嫩妹　他秒載到摩鐵激戰

中尉兒269旅營區輕生　母陳情信曝光

觀音山驚傳火燒車　車內尋獲一焦屍

不爽小黃違規　騎士報警卻爆衝突

即／木柵隧道火燒車！濃黑煙狂竄…上班車流嚴重回堵

更多熱門

相關新聞

死心吧你！分手後…「絕不復合」超狠心星座Top3

死心吧你！分手後…「絕不復合」超狠心星座Top3

情侶不是牽手走一輩子，就得面臨分手的悲痛結局。熱戀時甜蜜，分分秒秒都想膩在一起，即使有時鬧鬧小脾氣、衝動分手都能即刻挽回。但如果你的另一半是這些星座，「分手」2個字可得小心說出口，大陸占星網站《星座屋》統整出一旦「決定分手就絕不復合」的星座Top3，你曾經遇過嗎？

正妹遭雙手游移催眠！他偷錄影片後強啪

正妹遭雙手游移催眠！他偷錄影片後強啪

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」

恐嚇白冰冰　她拒認錯：該怎麼辦就怎麼辦

恐嚇白冰冰　她拒認錯：該怎麼辦就怎麼辦

遭韓粉嗆「我住妳家附近」！陳凝觀提告勝訴

遭韓粉嗆「我住妳家附近」！陳凝觀提告勝訴

關鍵字：

分手性愛影片恐嚇

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面