板橋南雅夜市少年莫名遭刺！屁孩認了：他排氣管太大聲聽了不爽...

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子在南雅夜市與友人聊天，突然被一輛從旁經過的改裝機車催油門聲音惹怒，騎車尾隨後，見機車騎士與女友在排隊買鹹酥雞，隨即掏出折疊刀，朝男子腰際刺去後逃逸，男子腰際血流不止，幸好及時送醫保住一命，警方隨後循線將他逮捕，依傷害罪移送偵辦。

▲孫姓少年拿折疊刀刺鄭姓少年。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼孫姓少年行兇後騎機車逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，17日晚間，18歲鄭姓少年與女友騎機車到板橋區南雅夜市買鹹酥雞，點餐後2人坐在機車上等候，突然遭到一名未成年的孫姓少年持刀刺他背部，隨即騎機車逃逸；當時鄭姓少年面色慘白，傷口血流如注，救護人員獲報到場將他送醫急救，所幸沒有生命危險。

警方獲報後在土城區將孫姓少年查緝到案，他向警方供稱，事發前曾與女友吵架心情不好，跑到南雅夜市找朋友聊天，突然鄭姓少年騎著改裝車載著女友從旁邊呼嘯而過，刺耳的排氣管聲浪引起他的不爽，才會追上前理論，一言不合才持折疊刀刺向他的背部。

警方表示，在偵訊孫姓少年後，從他的供述犯案動機，被害鄭姓少年受傷部位是否致命及衝突原因，判定這是一起傷害案並非殺人，訊後依傷害罪移送地檢署偵辦。

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▼警方循線在土城逮捕孫姓少年，起獲犯案用折疊刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）