7歲兒撿球被撞倒！高中生拒道歉「我也很痛」　高雄人父下秒怒甩一巴掌

▲男子護子心切，見兒子被撞倒對方不道歉，竟動手賞巴掌遭提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名連姓男子帶著7歲兒子到籃球場遊玩，兒子卻與一旁打球的高中生阿輝（化名）不慎發生碰撞，當場倒地，連男認為當下阿輝沒有立即扶起兒子也沒道歉，一氣之下直接賞阿輝一巴掌。台中地院審理，依成年人故意對少年犯傷害罪，判連男拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決指出，連男於2019年1月6日帶著兒子到球場打籃球，當時兒子為了撿球，不慎與阿輝發生碰撞，當場倒地，眼看阿輝沒心道歉，他說了一句「年輕人做錯事情，撞了人，都不用去看一下嗎？」，卻遭阿輝反嗆「我撞到也很痛啊」，連男心疼寶貝兒子，怒氣一來直接賞阿輝一巴掌，事後，阿輝報警處理並且提告。

連男辯稱，他的行為應該要算是「義憤傷害罪」，認為對方行為違反正義而出手；然而法官認為，阿輝撞人後雖沒有馬上扶起道歉，但難認客觀上有何違反正義，此外連男當下的態度也不妥，最終橋頭地院判他拘役20日，得易科罰金2萬，全案可上訴。



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