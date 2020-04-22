快訊／懲處參謀總長黃曙光？　蔡英文：絕不護短

記者蘇晏男／台北報導

敦睦艦隊磐石鑑至今24人染疫，國防部長嚴德發21日21日晚間率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分。對此，蔡英文22日上午召開敞廳談話，針對後續懲處、人事異動，及參謀總長黃曙光是否需負一定責任，蔡英文表示不會護短。

▲總統蔡英文。（圖／記者攝影中心攝）

蔡英文指出，現在最重要工作是防疫，配合疫調我們可以掌握疫情，才能讓國人安心，所以在疫調及疫情掌握上，是政府最優先的工作，而且現在台海情勢需要國軍全神貫注、守護國家安全，絕對不能鬆懈。

蔡英文表示，調查還在進行當中，昨天國防部簡報只是初步調查結果，等到調查完整之後、釐清責任，再進行懲處，「我也不會護短」。

針對敦睦艦隊懲處，國防部長嚴德發21日晚間在記者會上就表示，海軍司令劉志斌自行處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職，而他自己也已向蔡英文自請處分。

記者會結束後，蔡英文隨後在臉書強調，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避，勇敢面對，才是國軍本色，調查和檢討，只是一個開端，「嚴部長更重要的任務，是徹底改變導致這次缺失的根本問題。」

蔡英文文中也寫道，目前最重要是確保整體國軍防疫與疫調工作，用最高標準儘速進行；而在當前台海情勢下，國軍絕不能因為本案，影響國軍日常的戰力整備和國家安全的維護任務。

其他人也看了這些...

►嚴德發自請處分…蔡英文說話了 「勇敢面對才是國軍本色」

►14日有官兵先下艦艇？ 國防部解釋：檢疫後做結訓預演

►敦睦艦隊晚了6天才被通知「染新冠肺炎會喪失味覺」

更多熱門新聞...

►嚴德發坦承「親自核定」敦睦遠航訓 蔡英文2／19得知表示尊重

►嚴德發：接受任何處分「包括請辭」 該負的政治責任絕對會負

►海軍司令劉志斌自請處分 海軍艦隊指揮官、敦睦支隊長調離現職