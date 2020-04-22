　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美方關切共軍頻繁擾台　美中對話聚焦中國海上強勢動作

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

▲解放軍軍機2月以來多次繞台，國軍戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

新冠肺炎大流行之際，美中專家4月上旬透過視訊探討兩國關係。美方代表關切共軍機艦頻繁擾台，在東海與南海動作日益強勢，敦促雙方加強溝通，以防美中兩軍擦槍走火。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）在6日當週舉行多場視訊會議，邀請美中資深學者與卸任官員探討兩國關係在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情下的挑戰與發展契機。NCAFP今天公布摘要報告，但未提供與會者名單。

報告指出，兩岸關係、亞洲海事與領土爭議、美中爭奪科技與網路主導權，都是疫情爆發前兩國面對的敏感議題。疫情爆發後，這些議題依舊難解，兩國在疫情期間加強競爭的作為都被視為別具挑釁意味。

美方代表關切中國在東海與南海日益強勢的動作，包括中國海警船4月初在南海撞沉一艘越南漁船、共軍機艦頻繁在台灣周邊演訓。與會者認為，美中如能加強溝通，將有助防止雙方軍隊擦槍走火。

今年以來，中共軍機頻繁擾台，除3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ）外，2月曾在24小時內兩度擾台，期間一度踰越台海中線。共軍航空母艦遼寧號艦隊4月12日途經台灣東部海域，13日通過巴士海峽至南海訓練。

中方代表則關切美國國會立法敦促加強美台關係。美方代表提醒中方人士，國會對行政部門決定如何處理官方或非官方關係沒有控制權。

聯邦眾議院與參議院分別於3月4、11日通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（TAIPEI Act，簡稱台北法），要求行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織並增強雙方經貿關係，美國總統川普於3月26日簽署生效。

NCAFP報告指出，全球對抗疫情拯救人命同時，美中陷入溝通危機。

美中媒體與雙方釋放的訊息都聚焦體制競爭，也就是雙方政治體制是否會影響疫情處理。這種論述框架不利於協調與合作氛圍。部分與會人士從「零和」角度看待美中關係，深信兩國經濟脫鉤是保護國家長遠利益的唯一途徑。

部分與會者提議，川普與中國國家主席習近平召開首次美中視訊領袖峰會，在解決關鍵物資供應鏈問題、疫苗開發與生產、協調醫療與財務援助開發中國家等議題上加強工作階層協調，為預定11月召開的20國集團（G20）峰會暖身。

ET快訊
國防部原稱「2/21都已上艦隔離」　嚴德發認了：228有官兵
招待所玩瘋「極樂影片外洩」！　2美腿名模、周興哲都在場
快訊／外交部：我駐帛琉使館24人、帛方接待艦隊24人篩檢全陰
敦睦支隊長立院答詢電話中落淚！　「5人發燒4人我沒有回報」
快訊／蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美方關切共軍頻繁擾台　美中對話聚焦中國海上強勢動作

俄國取消「勝利日」遊行　數萬彩排士兵正在隔離

敦睦艦隊「神秘19天」去關島？　王定宇：對台灣是很難得的機會

最先進鷹式戰鬥機！　卡達F-15QA成功首飛　展現「維京升空」

靠「無人機」戰略反制　美智庫：中俄可能無預警對美動武

4月以來第11次　EP3E偵察機經巴士海峽入南

保持社交距離好難！美軍「擠在一起」排隊剪頭髮　參謀長：保持髮型是紀律

中國欲衝破島鏈遠征作戰　外媒：10年後大建海外軍事基地

俄Su-35二度攔截美P-8A巡邏機　距離僅7.6公尺猛噴尾氣

烏干達養兵2000灑藥救災　趁寒夜偷襲「大食量」壞蝗蟲

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

美方關切共軍頻繁擾台　美中對話聚焦中國海上強勢動作

俄國取消「勝利日」遊行　數萬彩排士兵正在隔離

敦睦艦隊「神秘19天」去關島？　王定宇：對台灣是很難得的機會

最先進鷹式戰鬥機！　卡達F-15QA成功首飛　展現「維京升空」

靠「無人機」戰略反制　美智庫：中俄可能無預警對美動武

4月以來第11次　EP3E偵察機經巴士海峽入南

保持社交距離好難！美軍「擠在一起」排隊剪頭髮　參謀長：保持髮型是紀律

中國欲衝破島鏈遠征作戰　外媒：10年後大建海外軍事基地

俄Su-35二度攔截美P-8A巡邏機　距離僅7.6公尺猛噴尾氣

烏干達養兵2000灑藥救災　趁寒夜偷襲「大食量」壞蝗蟲

審視永續投資在新冠疫情中表現　施羅德：ESG優良企業表現勝於大盤

好萊塢開拍《一拳超人》真人版電影！　網敲碗彭于晏、詹姆斯麥艾維演埼玉

買南部套房算財務自由？他曝「出租費用」　網打臉： 雙北都可以爽租了

敦睦艦隊召回南投集合點：暨大附中校門口　軍方竟稱「防疫演習」

中職／火熱巨星誕生　美國作家撰文狂推朱育賢

6月西德州原油期貨腰斬！創21年來最低價...今早持續下探中

公布9人有症狀…結果全陰性！　高雄市府作法遭批「製造恐慌」

【法拍屋悲歌2】前台大教授：祖厝法拍4次　屋主卻不知情！

獨／梁以辰「狼人殺」玩到走心　羅志祥一舉動她氣瘋：到底要不要給我鏡頭！

母親節檔期限定優惠！美福牛排館吃牛排送波士頓龍蝦

軍武熱門新聞

他擁有「46架FA-18」私人空軍隊

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

敦睦艦隊神秘19天去關島？王定宇：台灣難得機會

卡達F-15QA成功首飛

俄取消勝利日遊行　數萬彩排士兵隔離

靠「無人機」戰略反制 美智庫：中俄可能無預警對美動武

烏干達養兵2000救災　入夜偷襲蝗蟲

美方關切共軍頻繁擾台

中國欲衝破島鏈遠征作戰 外媒：10年後大建海外軍事基地

張競／請將事件定位為「磐石艦染疫案」

解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生

磐石艦在隔離！康定岳飛敦睦完跟監遼寧艦

美軍擠一起排隊剪髮　參謀長：保持髮型是紀律

新竹幻象2000全移防　陸媒：台軍「敞開北部空域大門」

更多熱門

相關新聞

殯儀館塞爆「收遺體要等3天」　她被迫在家伴屍

殯儀館塞爆「收遺體要等3天」　她被迫在家伴屍

美國新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴重，當地57歲女子特雷德威爾（Tami Treadwell）的先生安東尼（Gregory AnthonyTreadwell）疑似感染新冠肺炎過世，她想將丈夫的遺體送往殯儀館冷藏，卻被告知可能要等3天，被迫在家伴屍的她只能用冰塊來防止遺體發臭。

研究：服用羥氯奎寧　確診患者死亡率更高

研究：服用羥氯奎寧　確診患者死亡率更高

美CDC暗示：新冠疫情入冬第2波

美CDC暗示：新冠疫情入冬第2波

全美首例！密蘇里州狀告中國要求賠償

全美首例！密蘇里州狀告中國要求賠償

美國人對中國沒好感　原因在川普

美國人對中國沒好感　原因在川普

關鍵字：

南海共軍防空識別區台海中線遼寧號軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

國防部拔官3人　部長第一句罵他

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

信義區藏億元招待所　警官藝人都來玩

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面