美方關切共軍頻繁擾台　美中對話聚焦中國海上強勢動作

▲解放軍軍機2月以來多次繞台，國軍戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

新冠肺炎大流行之際，美中專家4月上旬透過視訊探討兩國關係。美方代表關切共軍機艦頻繁擾台，在東海與南海動作日益強勢，敦促雙方加強溝通，以防美中兩軍擦槍走火。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）在6日當週舉行多場視訊會議，邀請美中資深學者與卸任官員探討兩國關係在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情下的挑戰與發展契機。NCAFP今天公布摘要報告，但未提供與會者名單。

報告指出，兩岸關係、亞洲海事與領土爭議、美中爭奪科技與網路主導權，都是疫情爆發前兩國面對的敏感議題。疫情爆發後，這些議題依舊難解，兩國在疫情期間加強競爭的作為都被視為別具挑釁意味。

美方代表關切中國在東海與南海日益強勢的動作，包括中國海警船4月初在南海撞沉一艘越南漁船、共軍機艦頻繁在台灣周邊演訓。與會者認為，美中如能加強溝通，將有助防止雙方軍隊擦槍走火。

今年以來，中共軍機頻繁擾台，除3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ）外，2月曾在24小時內兩度擾台，期間一度踰越台海中線。共軍航空母艦遼寧號艦隊4月12日途經台灣東部海域，13日通過巴士海峽至南海訓練。

中方代表則關切美國國會立法敦促加強美台關係。美方代表提醒中方人士，國會對行政部門決定如何處理官方或非官方關係沒有控制權。

聯邦眾議院與參議院分別於3月4、11日通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（TAIPEI Act，簡稱台北法），要求行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織並增強雙方經貿關係，美國總統川普於3月26日簽署生效。

NCAFP報告指出，全球對抗疫情拯救人命同時，美中陷入溝通危機。

美中媒體與雙方釋放的訊息都聚焦體制競爭，也就是雙方政治體制是否會影響疫情處理。這種論述框架不利於協調與合作氛圍。部分與會人士從「零和」角度看待美中關係，深信兩國經濟脫鉤是保護國家長遠利益的唯一途徑。

部分與會者提議，川普與中國國家主席習近平召開首次美中視訊領袖峰會，在解決關鍵物資供應鏈問題、疫苗開發與生產、協調醫療與財務援助開發中國家等議題上加強工作階層協調，為預定11月召開的20國集團（G20）峰會暖身。