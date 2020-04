殯儀館收遺體要等3天！她被迫在家伴屍　用冰塊防止丈夫發臭　

▲紐約新冠肺炎疫情嚴重。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

美國新冠肺炎(COVlD-19)疫情嚴重,當地57歲女子特雷德威爾(Tami Treadwell)的先生安東尼(Gregory AnthonyTreadwell)疑似感染新冠肺炎過世,她想將丈夫的遺體送往殯儀館冷藏,卻被告知可能要等3天,被迫在家伴屍的她只能用冰塊來防止遺體發臭。

據《紐約郵報》報導,美國紐約市新冠肺炎疫情嚴重,因死亡人數過多,導致當地的殯儀館被塞爆。特雷德威爾的丈夫安東尼原先只是感冒,被醫生囑咐待在家中,沒想到5天後病情突然惡化,急救後仍不治身亡,在過世的當天高燒不止。

“This is our city, and we’re being treated like s–t!” wailed Tami Treadwell, owner of Harlem Seafood Soul, claiming the family was told it would take at least 12 hours for someone to retrieve the body of Gregory Anthony Treadwell. https://t.co/PiO8WoqRVr