美CDC暗示「新冠疫情入冬第2波」病毒更難對付！　憂重疊流感季癱瘓醫院

▲美國超過80萬人感染新冠肺炎，至少4.5萬人病逝。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國是全球新冠肺炎（COVID-19）疫情最慘重的國家，迄今已有超過80萬人染疫。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）主任芮斐德最新預測，今年冬天可能出現第二波新冠疫情，且時間點與流感季節重疊，屆時將面臨另一場更嚴重的公共衛生危機。

綜合CNN、華盛頓郵報等外媒報導，美國去年9月以來的流感病情仍相當嚴重，儘管現階段已有疫苗可施打，但仍有大量患者因流感住院，光是去年就有約3550萬人生病、3.4萬人病逝。醫療院所光是應付流感病情就已經疲於奔命，若是冬季同時面臨流感與新冠肺炎疫情，醫院將湧入更大量的患者。

芮斐德（Robert Redfield）說，聯邦政府與各州政府要利用未來幾個月的時間做好準備，「這種可能性是有的，病毒會在入冬後再度入侵我們國家，且將比我們現階段歷經的這一次還要更難應付，我們將會同時面臨流感、新冠病毒大流行」，衛生系統將因此遭受雙重打擊。

美國已有超過4.2萬人因新冠肺炎病逝，醫療物資嚴重短缺。隨著居家禁令逐步取消，芮斐德提到，官員們更應該加強宣導社交距離的重要性，且必須大規模加強檢測，確認感染者，並透過接觸者追蹤來鎖定可能潛在的感染者，防止疫情進一步擴大。此外，他也指出，衛生官員也要把握夏天宣導接種流感疫苗的重要性，把因為流感住院的人數降到最低。