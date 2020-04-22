出現症狀恐影響公司運作！他怕黑掉：敢向上呈報嗎　網曝「不講下場更慘」

▲辦公室示意圖。（圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎群聚累計27人，但國防部說詞反覆、加上海軍在隔離期間就產生症狀卻沒說，引發外界質疑「隱匿疫情」。有網友好奇，若今天換成是一般公司，講了恐怕會造成同事困擾和損害公司利益，擔心從此在公司黑掉，如此是否還會誠實向長官報告自己的狀況？

事實上過來人曾表示，軍中制度嚴格，加上大家已經在海上待了2個月，心裡最期待的就是放假，擔心若將不適症狀上報，全艦隊同袍將要繼續隔離，未來在軍中恐怕也難做人。

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▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

鄉民對此好奇在PTT女板發問，他表示先不論軍中狀況，若換成是一般平民，一有症狀可能就要讓全公司的人在家上班或是隔離，嚴重一點還可能導致工作進度延遲、假期打亂以及公司利益損失等等，「講了大概會從此黑掉，你會誠實向上級反映嗎？」

貼文一出，網友們一致表示「會誠實上報」，認為影響公司事小，成為全台防疫破口才是更可怕的事，「不講公司會殺了你，講了公司還可以申請紓困」、「被挖出來不是更可恥嗎」、「工作可以換，命能嗎」、「會而且一定要講，但會很愧疚是真的」、「不講才真的黑吧」、「軍隊和公司本質上還是有點不同吧」。

另外，關於「隱匿病情」一事，疫情指揮中心指揮官陳時中曾強調，每個人自覺狀況和感覺不同，但只要願意講都是對的，一直爭論「隱瞞不隱瞞」只會讓疫情調查變得更難，「台灣現在疫情能控制住，靠的是信任。」

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