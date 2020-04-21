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俄羅斯爆增5642例確診　不肖人士瘋搶愛滋藥...黑市一盒翻十倍賣

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▲▼俄羅斯,愛滋藥,Kaletra。（圖／路透）

▲俄羅斯不斷實驗用Kaletra治療新冠病毒的可行性。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯在過去24小時新增新冠肺炎確診病例達到5642例，疫情急遽升溫。俄羅斯衛生部曾在1月底建議將愛滋藥物列為治療新冠肺炎的藥物之一，造成現在疫情加劇的同時，有不肖人士藉著國民的恐懼心理，利用買低賣高的方式在黑市販售愛滋藥物，也讓外界擔心真正需要的病患會沒有藥物使用。

根據《路透社》報導，全世界有20多個試驗曾測試愛滋藥物洛匹那韋（Kaletra）是否能用以對抗新冠病毒，在俄羅斯當地更直接被認為是有效抗疫藥物，以至於市場的供需開始失衡。

俄羅斯一家線上愛滋藥物的交易商表示，在3個月前一盒洛匹那韋只要900盧布（約台幣360元），現在市場預估供貨即將中斷，有人以一盒3800盧布（約台幣1488元）的價格，一次收購100至700盒不等，接著再轉賣至黑市，一盒最高的價格可達到7000盧布（約台幣2741元），搶購潮也讓愛滋病患感到憂心。

目前俄羅斯累計確診有52,763例，其中有456例死亡。洛匹那韋的製造商R-Pharm表示，以前不曾出現過瘋搶洛匹那韋的現象，只有愛滋病患會需要，現在卻看到有人以非法的處方簽在販售。警方已經著手調查，並夥同R-Pharm追踪非法出售藥物的來源。

對於洛匹那韋是否能有效抗疫，《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》在3月19日刊登研究結果顯示，以湖北武漢金銀潭醫院的199例患者作為研究對象，發現未能顯著改善臨床狀況、降低死亡率，也不能減少咽喉部檢出的病毒RNA，甚至與標準治療組相比洛匹那韋的胃腸道不良事件（包括噁心、嘔吐和腹瀉）更常見，並評論，「試驗結果令人失望」。

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