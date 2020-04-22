西班牙家長憂禁足令影響孩童身心健康　桑傑士：12歲以下每天可放風90分鐘

▲西班牙公園等公共場所維持關閉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙自3月14日宣布封鎖至今35天，全國830萬的孩童期間都必須待在家中，而大人至少還能出去採買日常必須品和遛狗，早有不少人擔心孩子們會因此影響身心健康。隨著疫情趨緩，桑傑士政府於是宣布，12歲及以下孩童，每天能在大人的陪伴下，外出放風90分鐘。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，桑切斯政府4月11日逐步解封非必要行業業者重返崗位，但上週宣布延長禁令至5月時，總理桑傑士（Pedro Sanchez）考量人民擔心孩童的身心健康，同時宣布允許「有條件放風」。

▲西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）回應全國家長的憂慮。（圖／路透）

當地媒體指出，桑傑士的這項命令範圍為12歲級以下兒童，將可以在大人的陪伴下，每天外出90分鐘，曬曬太陽呼吸新鮮空氣，不過公園等場所仍維持關閉。衛生部健康預警和突發事件協調中心主任西門（Fernando Simon）於20日表示，「我們必須講清楚，孩子們從禮拜一開始可以出門，但不能到處玩。」

截至台灣時間22日上午6點30分，西班累計20萬4178例確診、2萬1282死，當中僅有1%病患為19歲以下男性、0.9％病患為19歲以下女性。

事實上學校全關閉的狀態，家裡有孩童或青少年的大人也很頭痛，「我們算是幸運的，我們的孩子都調適得滿好」，居家禁足令對孩子和大人有不同的影響，「如果你家的小孩很叛逆，那一定會讓你想要打開窗戶直接跳出去。」