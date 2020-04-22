韓版王世堅！女市長高舉雙手開心跳河　慶祝投票率破60％

"투표율 60% 넘으면 안성천 입수" 약속지킨 김보라 안성시장https://t.co/j1gFGx5aED



지난 15일 총선과 함께 치러진 재선거에서 경기 안성시의 첫 여성시장으로 당선된 김보라 시장이 19일 오후 안성천 수변공원에서 지지자들이 지켜보는 가운데 물속으로 들어갔습니다 pic.twitter.com/9vbOcnXLXn — 연합뉴스 (@yonhaptweet) April 20, 2020

記者黃翊婷／綜合報導

韓國政治人物金寶羅（김보라）當選京畿道安城市市長，她選前曾承諾，假如投票率超過60％就要跳河慶祝，後來選舉結果出爐，不僅成為安城市第一位女市長，投票率也達到63.3％，最後在支持者的見證下高舉雙手跳進安城川。

綜合韓媒報導，今年52歲的金寶羅為了增加市民的投票動力，選前在臉書PO文承諾，假如投票率超過60％，她很樂意跳進安城川慶祝，結果此次市長改選的投票率真的超過60％，來到63.3％，比2018年的地方選舉高出8.5個百分點。

金寶羅當選市長後，也不忘選前承諾，19日在支持者的見證下，高舉雙手開心跳進安城川。她事後接受媒體採訪時談到，跳河不單純只是兌現諾言，同時也象徵她是一位負責任、說到做到的市長，後續會努力為地方帶來好的改變。

有趣的是，金寶羅跳河的事輾轉傳到台灣，大多數網友第一個聯想到的就是跳海3次的民進黨議員王世堅。最近一次是發生在今年3月，王世堅於2020大選前發下豪語，如果總統蔡英文成功連任就跳海，後來大選結果出爐，蔡英文以817萬票勝選，他也依約在3月15日PO出影片表示，「我已經低調於蘭嶼兌現跳海的承諾。」

當時還有不少網友在王世堅的PO文底下留言大讚，「真扶龍」、「堅哥，真的說到做到」、「堅哥先知，真男人」、「正港台灣硬派男子漢」、「世堅唯一真男人，我堅哥」、「世間少有真男人，世堅唯一真男人」。