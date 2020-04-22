全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」　西班牙孩童每日可放風90mins

▲川普宣布移民禁令為期60天。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間22日上午6點30分，全球累計確診人數達256萬504例、共17萬6926死，過去24小時增加9萬94例確診、7331死。美國確診人數突破80萬大關，和西班牙為世界唯二確診破20萬的國家；土耳其染疫人數增加快速，過去24小時增加近5000例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖，美國累計確診82萬3257例、共4萬4805死。總統川普接連2天宣布邊境禁令，他周一表示美國與加拿大、墨西哥「非必要旅行」禁令延長30天至5月20日，周二則宣布將推出為期60天的移民禁令，以保護美國本土勞工的工作權，及全體國民醫療資源無虞。

西班牙累計20萬4178例確診、共2萬1282死。值得注意的是，由於居家禁足令已經實施超過一個月，全國陸續有擔心830萬孩童在家關太久，反而身心出現更多更雜的健康問題，因此桑切斯（Pedro Sanchez）政府宣布，年齡12歲以下的孩童，得以在大人的陪伴下，一天外出90分鐘。

▲土耳其人員進入奇力克阿里帕夏建築群（Kilic Ali Pasha Mosque）進行消毒。（圖／路透）

義大利累計18萬3957例、共2萬4648死，死亡病例數僅次於美國。單日新增534死，較前一日的454人多，也是17日以來24小時內新增最多人數的一天，過去一周最低紀錄為周日（19日）的433例；新增確診2729例，也較前一日的2256例多。

法國累計確診15萬9297例、共2萬829死，新增531例死亡。好消息是，加護病房病患總數已經連續13天減少，21日減少250例，總計還有5433人。

德國累計14萬8291例確診、5033死，繼續維持3.3%低致死率；英國累計13萬172確診、1萬7378死，致死率13.3%。

土耳其累計9萬5591確診、2259死，周四（23日）將迎來國家主權日及兒童節，將連放4天。過去2個周末都下令31省封城的當局，擔心此次連假成防疫破口，因此也下令從23日凌晨起封鎖4天，國民都只能待在家中慶祝。