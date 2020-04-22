行動生產力UP！「遠傳防疫包」助企業無痛轉換遠距辦公　長期抗疫守穩營運

▲不少企業為了新冠肺炎防疫，讓員工居家辦公、分區上班或異地辦公，因此讓資安話題再度被熱烈討論。（圖／翻攝自遠傳電信官網）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓不少企業紛紛啟動防疫措施，像是改採異地辦公、分區上班與居家辦公，就是深怕公司會發生群聚感染，只要一人倒，整個公司都得停擺。異地辦公將人群分散，雖然保障了員工生命安全，卻也因為遠端連線的作業方式產生了轉換陣痛期，並大大增加網路資安風險。因此，遠傳針對不同規模與工作模式的企業，提供了符合需求的「異地辦公防疫包」，以「優質遠端連線＋線上協作系統」雙管齊下的IT力量，幫助企業數位轉型火速上手，穩定維持企業動能和生產力。

防疫期間，企業改設臨時辦公室或讓員工在家上班，公司書面資料、應用軟體卻通通放在原辦公室以及原主機裡，存取是個大問題。遠傳提供企業「異地辦公防疫包」方案，讓擁有超過300張雲端專業證照的專家，為企業量身打造公有雲、私有雲或混合雲的架構，而且還能從規劃、建置、移轉到維運完整一站式服務，把資料無痛轉換送上雲端。不少企業設置公用桌機供員工使用，如今異地上班無法進辦公室，該怎麼處理公務令人頭疼。遠傳防疫包配有「Citrix企業遠端桌面解決方案」，職員能透過任何網路和裝置，像是智慧手機、筆電、家用桌機等，使用瀏覽器即可連線存取原辦公室電腦桌面和公司系統，不受時間、地點限制，又不須改變原有工作習慣，辦公效率不打折。

▲遠傳電信以「異地辦公防疫包」支持企業數位轉型，提供安全網路連線，讓主機資訊能被順利存取、不受外來侵害，員工不需要進辦公室也能好好工作。（圖／翻攝自PAKUTASO，下同）

除了滿足員工遠距辦公的需求，企業還得煩惱內外網連結造成的資安危機。Citrix企業遠端桌面的特性是，在網路傳輸時透過Citrix安全防護技術，傳輸的內容只有畫面圖像、滑鼠、鍵盤等訊號，檔案文件資料仍然只在內網辦公室電腦內沒有傳輸到企業外部，徹底保護重要資料，安全沒漏洞。

遠端上班模式少了與同事、上司面對面，溝通效率想要不打折扣，靠的是遠傳異地辦公防疫包提供企業Microsoft Teams服務，內有訊息、會議、檔案等多種功能，可多人共同操作，加上介面使用非常直覺，是許多企業愛用的團隊協作平台。查閱行事曆和公告、即時文字溝通、遠端視訊開會、檔案存儲和共用編輯、專案管理等，都能透過連線，在一個應用程式中完成，滿足企業各種遠距視訊會議需求，以及各種多元專案討論的線上即時溝通協作應用；還能舉辦萬人線上研討會或教育訓練，企業輕鬆實現防疫，照樣拚生意。

▲遠傳的「異地辦公防疫包」中提供企業Teams平台，遠端多人視訊會議沒問題。

遠端桌面、安全連線、線上協作平台以及雲端存取的全雲架構，讓企業能以幾乎不變的方式快速導入轉換成數位模式，成功防疫之外更免除了不必要的硬體投資。因此，許多企業對遠傳異地辦公防疫包相當感興趣，像是醫院、證券公司、律師事務所、藝文公司、工業製造、科技公司等皆積極導入中，目前已有知名百貨公司實際應用，成效獲好評。面對難以掌握的疫情，遠傳精心規劃的「異地辦公防疫包」多元方案，讓大中小型企業可依公司規模與員工人數選用，並提供6個月優惠價，當然也可依企業需求客製化專屬防疫包，力求經濟實惠的一次搞定遠端辦公。

新冠肺炎帶來的風暴總會過去，但數位浪潮卻不見消退。企業若能把握時機找尋數位夥伴，建立起遠距辦公、資安防護能力，為多樣化的應用需求超前部署，才能更有機會在數位化時代站穩腳步、展望未來。

了解更多遠傳異地辦公防疫包