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WHO人員遭槍擊！運送新冠病毒採驗樣本　半路被擊斃

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▲▼緬甸。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸工作人員進行防疫工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎疫情大流行期間，一名世界衛生組織（WHO）工作人員在緬甸若開邦運送病毒採驗樣本時，不幸捲入地方武裝部隊與政府軍衝突，結果當場遭擊斃。報導指，當時該名駕駛的車輛塗有聯合國標誌。

根據BBC報導，聯合國表示，最近數週軍方與武裝分子衝突升級，已經造成數十位平民死亡。聯合國並未透露該名駕駛是遭哪一方開火擊斃，但提到還有一名政府雇員受傷。

▼新冠病毒全球大流行。（圖／路透）

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,西班牙。（圖／路透）

緬甸軍方與若開邦武裝組織互相指責對方，應為世界衛生組織司機的死亡負責，且雙方都否認攻擊聯合國車輛。緬甸軍方發言人表示，「我們的部隊沒有理由攻擊聯合國車輛」，但坦言軍方對此仍有責任。

聯合國駐緬甸辦事處表示，事發地點靠近一處軍事檢查哨，該名司機年僅28歲，聯合國對此事深感悲痛。據悉，該名司機駕駛聯合國車輛準備前往仰光，目的是載運採驗樣本前往仰光。

死者的父親表示，兒子英勇前往許多人不敢踏入的危險戰場，「我試著說服自己，他是在前線服役時陣亡，這會讓我比較好過。」

截至目前，緬甸已經通報至少80例新冠病毒感染案例，另有4人死亡。國際社會呼籲緬甸政府軍和若開邦地方武裝分子在防疫期間停火；若開武裝分子雖然提議停火1個月，但遭政府軍拒絕。

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