海軍染疫蔡英文該出面道歉？　馬英九：2013洪仲丘事件我有道歉





▲前總統馬英九出席國民黨革實院「未來沙龍」直播會。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國軍疏漏釀成磐石艦隊集體染疫，總統蔡英文是否該向國人道歉，前總統馬英九21日表示，「2013年的洪仲丘事件，我是有道歉的」，總統應該自行評估。

馬英九表示，總統身為三軍統帥，對於國軍染疫的事情有概括的責任，而不是具體責任，外界只會覺得很意外，漢光演習都能停辦、總統就職典禮簡化，為何敦睦艦隊一定要出去，且此次出航時間非常短，只去一個國家，許多問題大家都很想知道答案，希望國防部詳細說明，給國人一個交代。

至於咎責層級，馬英九認為，對照過去幾個月的疫情嚴格掌控，但國軍出海的防疫細節看似有點鬆懈，仍需好好檢討。至於總統是否該向國人道歉，馬回應，根據以前的先例，總統當然要自己評估，像在2013年的洪仲丘事件，「我是有道歉的」。

此外，對於國民黨呼籲「現金直接紓困」，馬英九也強調，全世界有紓困政策的國家都是直接發現金，只有台灣是發酷碰券，看起來民眾並不是很歡迎，這時候大家都非常困苦，需要有現款來解決，靠折扣卷不能達到目的，但經濟部已經吃了秤砣鐵了心，一定要做。

馬英九表示，倘若發酷碰券真的效果不好的話，還是來得及發現金，若站在在野黨立場，希望滿足民眾的需要，這次的紓困真的能做好，讓大家度過難關，而不是做政治表演。

針對2009年馬時政府發消費券振興經濟，馬英九指出，這次情況不一樣，「是救急不是救窮」，現在很多消費場所因疫情考量不鼓勵大家去，因此先從紓困開始比較合適，但消費券要發還是可以發。