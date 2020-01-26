爸爸死後姑姑來討債逼搬家　少女憶亡父淚訴：錢都給妳了

▲李姓少女在庭上，聽到姑姑指控她們沒好好照顧爸爸，害他抑鬱而終，不禁淚灑法庭「我們都有在照顧，怎麼說得我們都沒在做事…」。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

一對就讀高中的李姓姊妹，在爸爸過世後，與母親同住在父親留的房子裡，不料姑姑主張哥哥（少女父親）生前欠錢，要將房子收來抵債，母女3人恐無家可住，親戚間因此對簿公堂。北院12月6日開庭，姑姑控訴在哥哥癱瘓期間，少女一家根本不理他，甚至還把他鎖在門外，哥哥最後是「不想活了」，但少女淚訴與父親生前相處的點滴，痛心表示「我們都有在照顧，怎麼說得我們都沒在做事」。

少女母親委任律師表示，姑姑於李男後事中，承諾讓兩姊妹在房子生活到20歲，且李男生前從醫院拿的240萬元賠償金都給了姑姑，姑姑也承諾會每月資助少女一家3萬元，母女3人申請低收補助不順利，目前生活僅靠母親在電子廠當女工月薪3萬過活，兩姊妹在暑假時也會打工貼補家用。

法官聽到這，不禁向姑姑問「少女再幾年就20歲了，不能讓她們多住幾年嗎？一定要趕盡殺絕嗎？」，但姑姑也有話要說，表示哥哥10年前離婚時，就說過一毛錢都不會給前妻，事後卻仍將經營的計程車行留給少女母親，不料少女母親竟將車一部部賣掉，還曾2、3天內就領了30幾萬。

姑姑進一步表示，她年輕有賺錢能力時，一直幫助家裡，目前少女一家所住的房子，也是她買的，哥哥生前雖欠她錢，但她仍念及親情，於哥哥2014至2017年癱瘓期間幫忙照顧，更花錢請菲傭看護，不料少女一家不僅不理哥哥，更常與另名連姓男子4人在客廳吃飯時，把哥哥「丟在角落」，甚至還把他鎖在大門外，當她聽到哥哥抱怨在家的遭遇時，急得向菲傭確認，菲傭也哭著說是「真的」。

姑姑說，哥哥3年前就計畫要還錢，2人債務都有借據為證，她不是不願意幫忙少女一家，但也沒義務養她們。

但少女委任律師表示，少女母親離婚後並未離開，不僅在李男癱瘓期間看護，連婆婆生病也幫忙照顧，這房子也不是姑姑買的，連男更沒住在這裡；少女哽咽表示，爸爸車行賣掉的錢都給了姑姑，或是繳醫療費，吃飯時一家人都坐在主桌上，絕沒有像姑姑說的那樣冷落爸爸，且叔叔（連男）只有偶爾來跟爸爸聊天，沒住在這裡，姑姑也只是偶爾來照顧爸爸。

少女回憶父親生前住院時，不禁淚訴「爸爸在醫院時，說想吃媽媽煮的炒飯，媽媽也還特別煮給他吃，我們都有在照顧，怎麼（姑姑）說得我們都沒在做事…」。雙方陳述內容有極大出入，甚至部分內容完全相反，全案仍待法院釐清。

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