疫情失業...澳800萬房客憂「付不起房租被驅逐」 　各省推方案急救火

▲ 澳洲不少房客因無力支付房租，面臨被驅趕的危機。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

澳洲新冠肺炎確診病例累積6547例，其中67人死亡。許多人受到疫情影響，陸續失業，失去收入來源而無法支付房租，超過800萬名的房客處在「可能被房東趕出去」的困境中。對此，各省政府近日紛紛推出各項措施，希望能兼顧房客與房東的權益。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）早在3月底就宣布要推出為期6個月的「禁止驅逐房客令」，希望幫助那些「無力繳交房租」的房客減輕負擔。不過，因為法案需經由各省和領地議會通過，才能正式實施，但全國僅不到一半的省通過立法，這項禁令最終只淪為一句口號。

澳洲北領地「達爾文地區法律服務部」（Darwin Community Legal Service）的常務律師塔瑪拉（Tamara Spence）提到，雖然澳洲政府建議房客與房東討論減租事宜，但要是房東拒絕，那麼就沒有B計畫，房客最後還是必須乖乖繳房租，否則就是被趕出去，「從談判本身條件來看，房客已經居於弱勢，還明顯存在權力失衡，房東沒有討論的動力，因此最後也不太可能做出讓步」。

就這樣，澳洲全國目前仍有許多房東正在驅逐房客，某些情況下，房東甚至趕著在各省、各領地政府推出更強力的保護措施之前，就先一步將房客趕出門。塔瑪拉表示，「即使政府介入，許多房客仍認為其實一切都沒改變，他們對於自己即將被迫搬遷的命運，只感到困惑和恐懼」。

由總理、各省長和首席部長所組成的國家內閣，已經6度推延「租屋相關議題」的決議，這項決議攸關澳洲三分之一房客的權益。最終，國家內閣上周決定，將這個問題轉交給各省和領地政府來處理。

其中，新南威爾斯省（New South Wales）政府制訂新的保護措施，旨在平衡房客與房東的權益，要求房東必須與房客「真誠的」協商減租，同時，也必須基於「公平合理」的情況，才能在60天後驅趕房客。負責住房問題的部長凱文（Kevin Anderson）說明，新法規將使雙方都受益，也能確保房客能在社會隔離的關鍵時間能夠好好待在家中。他補充，「有鑑於新南威爾士州過去兩週新出租房屋的數量增加了近20％，我強烈鼓勵房東，還是保留現有房客，而不是冒著疫情風險，去尋找新房客。」

在全國人口數第2多的維多利亞省，當地政府保留了原先的 「6個月禁止驅逐令」、同時推出「房東土地稅收減免」政策，希望能盡可能照顧到兩方權益。其他像是昆士蘭省、塔斯馬尼亞州、南澳省、西澳省和首都領地等各當地政府，也都紛紛推出類似禁驅逐令、禁漲租，以及減稅方案，在緊急時刻給予房東與房客保護措施。