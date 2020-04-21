結婚37年夫偷吃馬上風亡…小三辯「軟軟進不來」一審無罪　正宮氣炸：他很強

▲李男與趙姓小三在摩鐵親熱時「馬上風」亡，趙姓小三挨告通姦一審無罪，二審卻因自己「說溜嘴」改判3月徒刑。（達志／示意圖，非新聞當事人）

記者羅志華／台北報導

李姓男子與妻子婚後，仍與趙姓女子往來，2人於2017年8月間在新北摩鐵性交時，李男突感不適經搶救後不治；李妻怒告趙姓小三通姦，趙女辯稱李男年輕時就陽痿，當天是「軟的」、2人沒性器交合獲判無罪，二審法官查出趙女曾供稱「有做、他沒射精」等語，認定2人確有通姦，改判趙女3月徒刑，民事再判賠20萬元。

趙女於一審時辯稱，她16歲與李男相識，得知李男年輕時就陽痿，當天在摩鐵李男看了A片後想跟她親熱，但一直沒硬起來，且進行到一半就因李男身體不適停止，「親熱到一半，李男想要做嘛，男人那個軟的是不是沒辦法進去」、「我們性交行為只有一下子，李男就停止了，當時李男尚未射精」，否認相姦犯行。

一審法官審酌李男有糖尿病、有勃起障礙的高度可能，再參考趙女證詞，依證據不足判趙女無罪；李妻另民事求償也因此駁回。

二審法官調閱筆錄，李妻自承2017年初時，還曾與丈夫發生性行為，更稱丈夫結婚37年間，沒有不能勃起的問題，「我先生有早洩傾向，性功能沒有障礙」、「我們常一起洗澡、出去度假，他在床上表現非常好」，另又查出趙女供稱「李男有跟我做」、「不舒服才停下來」、「當時李男尚未射精」等語；法官認為，若李男真的陽痿、全程軟趴趴，趙女又何必強調他「尚未射精」，認定2人確有性交，依相姦罪改判趙女3月徒刑，案經上訴最高院駁回。

趙女改判有罪後，李妻民事求償也有了依據，向趙女求償50萬元，北院日前判趙女應賠李妻20萬元。

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