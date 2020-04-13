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臉書恐嚇白冰冰「死在水裡」　她拒認錯冷回：該怎麼辦就怎麼辦

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▲▼臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了　基隆住處遭警逮回偵訊。（圖／記者陳以昇攝）

▲雷姓女網友到警局說明。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

藝人白冰冰在愛女23週年忌日前，遭到一名女網友在臉書留言恐嚇「下去！跟妳女兒一樣，死在水裡」、「殺死女兒的幫兇！」，讓白冰冰忍無可忍，12日晚間委託助理到轄區警局報案，提告恐嚇、毀謗等罪。警方獲報後通知她到案，女網友卻不願承認錯誤，還在臉書寫下「該怎麼辦就怎麼辦！」。

▼白冰冰難掩悲痛召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼白冰冰記者會。（圖／記者李毓康攝）

57歲雷姓婦人與家人同住在基隆，因罹患躁鬱症，長期服用精神用藥，時常在臉書抒發情緒，日前跑到藝人白冰冰臉書留言恐嚇「下去！跟妳女兒一樣，死在水裡」、「殺死女兒的幫兇！」、「為了錢財不惜犧牲親生女兒。」。

白冰冰在女兒23週年忌日前夕看到這樣的留言，忍無可忍12日晚間8時許，委託助理到轄區警局向雷姓婦人提告恐嚇、毀謗等罪，警方受理後隨即循線找到雷婦，並通知她到案說明。

13日上午11時許，雷婦由丈夫及3名子女陪同下，到警局製作筆錄；但對於貼文恐嚇絲毫沒有悔意，表示「看到她（白冰冰）臉書純粹不爽」，應訊後雷婦隨即在個人臉書上貼文「該說的都說了，我只是把感覺和自己的想法說出來，最後會是如何？該怎麼辦就怎麼辦！」

生火了！連我媽都用到發光

▼雷姓婦人恐嚇白冰冰，不但不認錯，還貼文說該怎麼辦就怎麼辦！ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼雷姓婦人恐嚇白冰冰，不但不認錯，還貼文說該怎麼辦就怎麼辦！ 。（圖／翻攝自臉書）

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