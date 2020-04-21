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台東天后宮協助民眾繳清國保欠費　饒慶鈴親頒匾額感謝

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▲ 台東天后宮協助民眾繳清國保欠費，饒慶鈴親頒匾額感謝。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東天后宮協助民眾繳清國保欠費，饒慶鈴親頒匾額感謝。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

百年官廟台東天后宮2020年與台東縣政府共同合作，對於甫亡故但因生前欠繳國民年金無力殮葬後事縣民協助完滿其人生最後一哩路，並保障亡者家屬領取遺屬津貼，讓亡者安息、生者有固定額度的補助收入以安定家庭生活。為感念排東天后宮協助民眾繳清國保欠費展現媽祖慈悲，縣長饒慶鈴21日親頒匾額感謝。

饒慶鈴指出，台東縣接近中低收入貧窮線邊緣近4,000人，這些家庭往往不易取得補助資源，幸而近年來有民間善心人士及團體已開始重視關心，願意挹注資源來協助這些邊緣戶。天后宮素來以建醮、元宵遶境祈福活動及炮炸寒單爺聞名，往年亦經常捐款助貧、舉辦寒冬送暖活動，讓弱勢家庭在寒冷的冬天能夠感受到社會關懷的暖意。今日縣府與天后宮這項社福創舉，將更能落實照顧社會近貧家庭，特別致贈「嘉惠社會」匾額表達敬謝，由天后宮林有德董事長代表接受。

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社會處表示，感謝天后宮長年樂善好施，對社會公益不遺餘力，擁有愛心與善心協助更多台東縣縣民，造福鄉里，社會處呼籲，縣民如對國民年金提繳欠費有相關問題需求，都可以透過各鄉鎮國民年金服務員及縣府協助，企盼人人安樂業，社會安定祥和。

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