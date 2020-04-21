收到警示簡訊！她打1922爆罵1小時　怒留電話「我去過哪，明天給答案」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

海軍敦睦艦隊爆群聚感染，目前共27名官兵確診，對曾與個案停留在同個空間15分鐘以上者，指揮中心發出警示簡訊；然而，有民眾收到後，氣得打1922飆罵，甚至留下電話號碼，要求客服隔天告訴她，何時何地去過什麼地方。

疫調指出，確診官兵足跡遍及10縣市91處，疫情指揮中心透過確診官兵手機定位後，向全台24萬民眾發出警示簡訊，要求自主健康管理，不少收到的民眾十分擔憂，也有人忍不住情緒激動。

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▲確診24官兵足跡遍全台！「曾一起停留15分鐘以上民眾」將陸續收簡訊。（圖／網友提供）

一名網友昨晚在爆怨公社發文提到，「朋友的同事有位親戚竟打電話去1922，大罵一個小時，說簡訊造成恐慌，還逼問人家，她什麼時候去過什麼地方，並且留電話要求明天要給答案。」

此舉讓原po傻眼，「請問這個提醒簡訊需要給妳什麼答案？1922防疫專線並不是讓妳講這些無關緊要的話，專線人員已經很辛苦了，拜託不要再增加他們的辛苦好嗎？」

▲敦睦艦隊官兵染疫，指揮中心針對確診官兵的到訪點，全台發出24萬封細胞簡訊。（示意圖／記者周宸亘攝）

對此，網友們也紛紛替客服抱不平，直呼「台灣有很多人不明就裡，腦袋根本沒在用」、「上面不是寫警示了，就是要多注意啊！提醒不好嗎」、「台灣鯛不意外阿」、「又不是要抓起來關...搞不懂這樣想法」、「怎麼做都有人要嘴」、「這有什麼好罵的，提高警覺而已」。