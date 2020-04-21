尤振仲稱「有即時通報」關閉ATP　運安會攤紀錄：半小時後才講

▲普悠瑪事故車司機員尤振仲。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年底發生普悠瑪翻車事故，運安會今日公佈事故事實資料，運安會表示，司機員尤振仲在下午4點17分時關閉ATP，到了4點47分才第一次通報調度員。此外，司機員與調度員進行通聯時，幾乎都是雞同鴨講，經查發現相關人員即使聽不清楚，也會習慣性地給予肯定回應，導致雙方認知落差。

2018年10月21日發生普悠瑪列車出軌事故，造成18人死亡、17人重傷。運安會今日公佈事實資料，運安會鐵道專業小組專委李鋼表示，司機員尤振仲關閉ATP後，導致傾斜系統運作變慢，最後造成列車翻覆。

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尤振仲日前出面強調，他在關閉ATP後有即時通報調度員，然而運安會表示，尤振仲在下午4點17分時關閉ATP，到了4點47分才第一次通報調度員。且由於列車介面顯示「ATP故障」，導致他與調度員都誤以為是故障，也試圖排除故障。

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者李宜秦攝）

調閱通聯紀錄發現，司機員與調度員不斷的雞同鴨講，包括誤以為是有乘客坐錯車要換車、檢查員上車檢查後卻是修理空調機器等。運安會表示，事故的相關人員都有類似狀況，即使對方回應的內容與自己想表達的不同，或是根本聽不清楚對方所言，也會習慣性的肯定、同意，最後造成雙方認知落差。

李綱表示，有針對司機員用藥、醫療紀錄、排班狀況瞭解，初步顯示司機員高度疲勞的機會僅5.95％，判斷沒有疲勞的因素在此次事件中。

李綱表示，尤振仲一邊開車，一邊排除故障，沒有注意到列車速度很快，當中曾向調度員表示想要換車，兩邊卻雞同鴨講，到了過彎的部分，由於當時ATP沒有運作，導致傾斜系統無法知道要過彎，才導致傾斜系統運作變慢。

李鋼表示，快翻車前幾秒速度仍維持140公里，到了翻車最後一刻，尤振仲去拉下電門把手，試圖排除故障，但已經來不及了，導致列車還沒進入最彎道的地方，右側車輪就浮起翻覆。