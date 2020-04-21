普悠瑪出軌前車速140沒煞車！運安會調查：司機忙排除故障「忘減速」

▲運安會調查普悠瑪出軌事故，21日公布事故事實資料。（圖／記者徐文彬攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年10月21日發生普悠瑪列車出軌事故，造成18人死亡、17人重傷。運安會今日公佈事故事實資料，運安會鐵道專業小組專委李鋼指出，事故車輛司機員尤振仲當時忙於排除故障，搞不清楚動力消失原因，誤以為ATP故障，列車出軌前一刻忙於重設電門，未注意到列車時速140公里過快，過彎時未煞車導致出軌。

李鋼表示，事故列車當天由屏東潮州發車北上，在屏東到樹林調車場路段時，是另一名司機員，經查發現，前一名司機員交接前，列車就有出現空壓機強制停止的狀況，也有出現警告聲響，但這名司機員沒有注意到故障，因此未回報搞調度員。

請繼續往下閱讀...

到了樹林調車場後，尤振仲接手駕駛，開過七堵後第一次出現MR壓力不足，列車無法輸出動力，但尤振仲當時不知道原因，僅是不斷調整電門把手，試圖排除故障，雖然某段時間成功填補壓力，但很快又出現動力不足，他在當日下午3點47分第一次停車，但沒有回報。

▲▼ATP隔離後限速標與車速關係圖。（圖／記者李宜秦攝）

事後陸續出現七次壓力不足情況，過程中尤振仲為了找出原因很忙碌，包括調整電門把手、調整司軔把手、通知調度員，在下午3點54分時，就已出現超速情況，下午4點7分檢查員上車檢查後，他認為是空壓機跳開，竟是去檢查空調冷氣，李鋼直言「蠻奇怪的」。

下午4點17分時，尤振仲試圖降集電弓以恢復動力，但他沒有遵照標準程序，抽出鑰匙，此時的故障排除並不完整。接著他便關閉了ATP，之後列車介面出現「ATP故障」，但其實是被關閉，介面還出現車間通訊異常，此時尤振仲不斷與調度員通話，誤以為ATP故障。

李綱表示，尤振仲一邊開車，一邊排除故障，沒有注意到列車速度很快，當中曾向調度員表示想要換車，兩邊卻雞同鴨講，到了過彎的部分，由於當時ATP沒有運作，導致傾斜系統無法知道要過彎，才導致傾斜系統運作變慢。

李鋼表示，快翻車前幾秒速度仍維持140公里，到了翻車最後一刻，尤振仲去拉下電門把手，試圖排除故障，卻沒有減速煞車，導致列車還沒進入最彎道的地方，右側車輪就浮起翻覆。

李綱表示，看投影片有顯示，超速次數很難講，因為速限設計（看圖），路段限速是紅色，只要灰色超過紅色，就是司機有超速。可以看到快翻車的階段，司機一路都沒有減速，且這段ATP已關掉，但電門把手又推到最高，即便他馬上拉電門把手減速，但這麼大噸位的車輛，也很難在一秒鐘內煞下來。

李綱表示，根據電門把手訊號，就是很明確沒有減速就翻車，但從電門把手訊號最後一刻有顯示有往下想減速，但來不及，解讀出來的部分，速度是看到來不及。

▲普悠瑪出軌事件經過摘要。（圖／運安會提供）