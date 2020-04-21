普悠瑪主風泵「塞滿雜草」難散熱！溫度超標害動力消失

▲主風泵內的空冷除濕與油冷卻機內濾網卡滿雜草、羽毛。（圖／立委黃國昌提供）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故至今已滿一年半，運安會今日公佈事故事實資料，運安會鐵道專業小組專委李鋼表示，經查發現事故車輛僅2個主風泵，且散熱區域卡滿雜草，推測此與中空絲膜劣化有關，導致動力時有時無，只有2個主風泵運作，其運轉力也會衰退。

2018年10月21日發生普悠瑪列車出軌事故，造成18人死亡、17人重傷。李綱表示，司機員尤振仲關閉ATP後，列車介面卻顯示為「ATP故障」，誤導他與調度員，導致他們費心排除故障。

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李綱表示，顯示訊號的不正確會誤導人員，且ATP設計沒有問題，需要減速時也都會減速，沒有故障，還需進一步釐清。另外解讀列車錯誤碼時發現，故障代碼還有一大錯誤，例如故障的主風泵位於1、8車，代碼卻顯示在3、6車，判讀錯誤，也須釐清。不過此代碼不會被司機看到，因此與事故無關。

▲主風泵內空冷除濕與油冷卻機。（圖／鐵道局提供）

李綱表示，運安會拆解主風泵時有發現，需要散熱的區域塞滿雜草，導致散熱不良，出現異常聲音，另外機器內還有油水分離器，若每天加油時，油量太多，就會擴散到不該有油的地方，導致機器故障。

李綱指出，主風泵塞滿雜草導致溫度很容易超過標準120度，造成系統停機。此外該部事故車有4個主風泵，其中2個故障、僅剩2個運作，這也會導致壓力填補的速度不夠，2個主風泵也沒有休息時間，運轉力過高，進而使主風泵故障衰退。