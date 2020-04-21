全台24萬人收到足跡警示簡訊　盧秀燕籲中央：暫停援外、每人1天1片口罩

▲盧秀燕再次建議中央，讓國人每天都有1片口罩。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

中央疫情中心透過確診官兵手機定位後，針對全台24萬名民眾發出足跡熱點警示簡訊，要求自主健康管理，市長盧秀燕21日表示，她手機被民眾打爆，民眾都在詢問該怎麼辦？她除了安慰市民只要戴口罩、勤洗手等防疫措施外，還是可以外出活動，她並再次建議中央，暫停口罩援外，先讓國人1天1片，滿足需求才能做好防護。

盧秀燕上午主持市政會議前表示，昨天中央發出24萬通足跡熱點警示的簡訊，希望民眾如果有去過磐石艦隊確診官兵所去過的地點，要自我健康管理，她說，大多數中南部的民眾，可能一輩子都沒有收到過這種足跡熱點警訊，所以包括市府1999、市府同仁，以及她自己的電話都被打爆，很多人都擔心，收到這簡訊，該怎麼辦？能不能出門？如何配合政府？

盧秀燕表示，市民還是可以外出活動，只是如果曾經到過這些熱點足跡者，要14天自我管理，外出也要戴口罩，一旦身體不適，馬上就醫，但是有民眾就會問，政府要求民眾自我管理，但是14天才拿到9片，如何做好自我管理？

她強調，這段時間，因為敦睦艦隊群聚感染的關係，讓很多民眾，不只是到過接到足跡熱點的民眾，絕大部分的人戴口罩的意願都大為增加，大家每天都要生活、都要外出，但是14天只有9片還是不夠，因此在國家生產量提高之下，中央應好好思考，是否先暫時停止口罩援外，先滿足國人每天1片的需求，如此民眾才能夠做好自我健康管理，保護自己，保護別人，落實防疫。

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