大陸今年底或「先為醫護人員注射疫苗」　抗疫專家公開「研發時間表」

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，大陸至今確診逾8.2萬宗，4000多人死亡。不少人關注疫苗進展，中國疾控中心主任、國家衞健委高級別專家組成員高福20日表示，根據疫情走勢，在應急情況下，可能會於年底給一部分人群如醫務人員先行使用新冠疫苗。

對於疫苗研發的時間表，高福表示，如果按照正常的流程走，可能要到今天年底至明年年初才能使用。

另外，高福較早前接受大陸官媒中國環球電視網（China Global Television Network，CGTN）專訪時表示，自己從未說過新冠病毒不存在「人傳人」現象，「1月19日專家組的會議上已經確認了存在人傳人現象，當時需要討論的是「人傳人」的嚴重程度。」

高福表示，在任何情況下，科學家都不能夠說新冠病毒不存在「人傳人」現象，「當時大家對新冠病毒還不熟悉，但可以得知它是一直冠狀病毒，而冠狀病毒總是有人傳人現象。」

他又說，科學家應該做的是把自己當作一名「偵探」，作出任何結論的關鍵是「證據」，不能根據「懷疑」來下結論。

高福進一步指出，他和鍾南山院士等6名國家衛健委高級別專家組成員於1月18日在武漢碰頭，並於1月19日上午前往醫院與醫生交流情況；當日下午的會議上專家組就「人傳人」問題進行了討論，專家們一致認為已經存在「人傳人」，「唯一的問題只是人傳人的嚴重程度。」

►戴口罩也要記得保養