原油期貨報價驚見負值　分析師：結算造成的短暫價格波動

▲ 美國西德州中質原油（WTI）周一價格跌破0美元。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

美國西德州中質原油（WTI）周一價格跌破0美元、報每桶-37.63美元，成為史上首見，國泰證期顧問處吳佩奇協理表示，原油期貨價格出現負數，是短暫受到結算影響所造成的價差，而結算仍以負數計算，也就是買的人賠更多、做空的人賺更多。

吳佩奇解釋，輕原油有兩種規格，其中，小型是500桶、用現金做結算，因為昨天是最後一天交易日，做多的人爭相逃出，造成原油期貨價格看到-37.63美元。

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吳佩奇進一步解釋，因為商品沒有實物價格、完全是用現金結算，因此短時間造成結算價格波動；雖然4月合約呈負數，但目前大型原油價格5月、6月、9月都是正數，因此可以看出，這算是比較短暫的買賣力道造成的價差。

在合約價格是負數的情況下，買賣雙方仍以-37.63美元做結算，也就是原本買的人賠更多、做空的人賺更多，金額在買賣雙方之間作流動。

吳佩奇指出，負油價結算其實在4月初就出現過，當時出現新台幣-5元的交易價格，主要是反應庫存能量不足，即使有錢買油也沒有空間放油；另外，CME交易所也早於日前就做出公告，系統測試結果顯示是可以接受0或負數的價格，因此雖是史上首見，卻也不是不可能發生的事。

油價在近期不斷下挫，吳佩奇表示，油價下滑現象由來已久，主要是OPEC減產970萬桶不如市場預期、美國公布原油庫存創下新高，加上疫情導致原油需求下滑，造成原油供過於求。

對於產業影響，吳佩奇表示，首當其衝是傳統塑化業，手上有很多合約庫存，必須面對跌價損失。

在航空業部分，雖然手上有合約、也會有跌價損失，但未來進貨價格比較低，算是減輕了成本；至於先前推廣發展的電動車，因為油價下滑，反而會讓使用電動車誘因降低。

吳佩奇提醒，金融業也必須留意，因許多美國能源商會發行高收益債券，而能源公司的債券佔債市中比重很大，油價下滑可能造成公司營運狀況不好，也會讓債券品質受影響，金融業的風險升高。

對於油價後市發展，吳佩奇指出，油價已經很低，短時間也許會跌深反彈一下，但整體來說，要讓油價有機會大幅反彈，則是需要看兩大因素。一是目前國際上面對疫情衝擊，讓原油需求下滑，因此須待疫緩和；二是產油國的博弈仍在進行中，就看哪一方願意先放下、妥協減產，才可能讓油價有大幅反彈機會。