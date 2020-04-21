教部駁回世新停招「社發所」　校方提訴願勝訴原因曝光

▲世新社發所師生抗議校方停招。（圖／翻攝世新社發所網站）

記者陳俊宏／綜合報導

世新大學在去年校務會議上，表決通過109學年度將停招社會發展研究所，遭教育部駁回，校方因此向行政院訴願審議委員會訴願，獲得勝訴，如今訴願決定書內容也曝光。

對於停招社發所，世新大學副校長陳清河當時表示，系所停招其實是學校這3、4年都在關注的事情，不是特別針對任何系所，並且這樣的決議也是經過校務會議決議，完全符合法定程序。

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世新大學也曾發聲明指出，校方3年前即鼓勵社發所與社心系碩士班整併，但截至目前未見具體進展，招生也未有起色，因此根據《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》第5條規定，（本校增設調整院系所學位學程審查委員會、校務會議及董事會，得針對全校各院、系、所、學位學程主動調整之）處理，完全符合法定程序。

▼世新大學訴願勝訴。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

另外，世新大學也說明，校方經整體評估社發所的註冊率106與107學年度僅50%，每年僅招到6名學生；尤其是該所學生休退比率為全校碩士班平均值2倍以上，再加上每年畢業率也屬最低，才會在校務會議中決議於109學年度停招社發所。

世新大學也提到，學校在過去幾年依循《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》調整15個系所與班制，同時也依據《大學法》規定，增設、調整（包括更名、整併、分組、停招）院、系、所、學位學程，皆屬於大學自主權責。

不過，教育部駁回此停招案，認為應事先和師生溝通，讓世新校方提出訴願。《聯合報》報導，如今訴願結果出爐，判世新勝訴，因認為教育部的行政處分不符《大學法》的精神，應重新審酌後，在兩個月的時間內另為適法的處分。而《大學法》第1條第2項規定，「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。」