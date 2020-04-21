　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教部駁回世新停招「社發所」　校方提訴願勝訴原因曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

世新大學社會發展研究所師生抗議校方停招。（圖／翻攝世新社發所網站）

▲世新社發所師生抗議校方停招。（圖／翻攝世新社發所網站）

記者陳俊宏／綜合報導

世新大學在去年校務會議上，表決通過109學年度將停招社會發展研究所，遭教育部駁回，校方因此向行政院訴願審議委員會訴願，獲得勝訴，如今訴願決定書內容也曝光。

對於停招社發所，世新大學副校長陳清河當時表示，系所停招其實是學校這3、4年都在關注的事情，不是特別針對任何系所，並且這樣的決議也是經過校務會議決議，完全符合法定程序。

請繼續往下閱讀...

世新大學也曾發聲明指出，校方3年前即鼓勵社發所與社心系碩士班整併，但截至目前未見具體進展，招生也未有起色，因此根據《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》第5條規定，（本校增設調整院系所學位學程審查委員會、校務會議及董事會，得針對全校各院、系、所、學位學程主動調整之）處理，完全符合法定程序。

▼世新大學訴願勝訴。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

▲▼世新大學校門口、山洞口。(圖／記者陳俊宏攝)

另外，世新大學也說明，校方經整體評估社發所的註冊率106與107學年度僅50%，每年僅招到6名學生；尤其是該所學生休退比率為全校碩士班平均值2倍以上，再加上每年畢業率也屬最低，才會在校務會議中決議於109學年度停招社發所。

世新大學也提到，學校在過去幾年依循《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》調整15個系所與班制，同時也依據《大學法》規定，增設、調整（包括更名、整併、分組、停招）院、系、所、學位學程，皆屬於大學自主權責。

不過，教育部駁回此停招案，認為應事先和師生溝通，讓世新校方提出訴願。《聯合報》報導，如今訴願結果出爐，判世新勝訴，因認為教育部的行政處分不符《大學法》的精神，應重新審酌後，在兩個月的時間內另為適法的處分。而《大學法》第1條第2項規定，「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。」

ET快訊
留美陸女學生「4次採檢陰性」　14天後解除隔離…竟傳染54人
租屋遇到張淑晶！女房客一天都沒住到　還要賠8.7萬元房租
桃園妹遭主管性侵！車上男友電話狂響　她淚崩：我很髒
逛完百貨胸悶、呼吸不順　台南女看新聞嚇壞：跟海軍確診者足跡重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

24官兵足跡遍全台「南部5大百貨」中標　緊急休館消毒

張經義挨罵假台灣記者　顏擇雅分析兩種台幹揭用意：快吐了

確診官兵足跡「西半部獨漏彰化」　在地人笑到哭：颱風也不會來啊

磐石艦「染疫時間軸」曝！離港6天就發燒　國軍3大疏失「逆時中」

教部駁回世新停招「社發所」　校方提訴願勝訴原因曝光

真的有封城！　指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

午後「由北到南轉變」連下4天　彭啟明：全台雨勢明顯！降溫很有感

卡在台灣！「雨彈接力連3灌」變天了　一張圖看降雨熱區、降溫時間

快訊／桃機2救護車駛出！類包機「一家三口」出現症狀　緊急送醫檢疫

留台20天籌錢！韓籍夫婦「居檢落跑」限制出境…繳清罰鍰30萬元

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

海軍磐石艦一夜暴增21官兵確診 副司令鞠躬歉：確實沒戴好口罩

24官兵足跡遍全台「南部5大百貨」中標　緊急休館消毒

張經義挨罵假台灣記者　顏擇雅分析兩種台幹揭用意：快吐了

確診官兵足跡「西半部獨漏彰化」　在地人笑到哭：颱風也不會來啊

磐石艦「染疫時間軸」曝！離港6天就發燒　國軍3大疏失「逆時中」

教部駁回世新停招「社發所」　校方提訴願勝訴原因曝光

真的有封城！　指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

午後「由北到南轉變」連下4天　彭啟明：全台雨勢明顯！降溫很有感

卡在台灣！「雨彈接力連3灌」變天了　一張圖看降雨熱區、降溫時間

快訊／桃機2救護車駛出！類包機「一家三口」出現症狀　緊急送醫檢疫

留台20天籌錢！韓籍夫婦「居檢落跑」限制出境…繳清罰鍰30萬元

宥勝「全家居家隔離」：情況變得不可收拾！　認了變賣豪宅…擠住露營車當遊民

24官兵足跡遍全台「南部5大百貨」中標　緊急休館消毒

「5000萬沒玻璃超跑」遇大雨超狼狽！麥拉倫Elva東京溼身亮相

體內積毒百病生　養好4大器官幫身體大掃除

《HISTORY》BL男星「都濕了」私訊外流　超自戀對話：一堆女的想跟我生小孩

張經義挨罵假台灣記者　顏擇雅分析兩種台幹揭用意：快吐了

前文化部司長涉嫌收賄60萬還出國爽玩　檢漏夜訊問後裁定聲押禁見

世新金城武「馬來西亞幸運物」塞滿行李箱　回國才發現悲劇

前夫「留債務落跑」　她17年後吐嫁渣男「超瞎真相」：人生還沒開始就毀了

美國「單日激增2.6萬例」！紐約疫情減緩…州長嘆：死亡數仍高得嚇人

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

生活熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

即／第二批類包機231人返台　2人送醫檢疫

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

午後起連下4天　彭啟明：全台雨勢明顯！降溫很有感

確診海軍帶女友吃爭鮮　網憂引爆2大危機

居檢落跑限制出境！韓籍夫婦繳清罰鍰30萬元

即／磐石艦官兵14日下船　染疫官兵衝楠梓摩鐵！

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

20萬人收細胞簡訊！兒科醫師提5點建議

染疫官兵足跡行經3高鐵站、11台鐵站

甜到放不下！「最忘不了初戀」星座男Top3曝

WHO標誌「一條蛇」衛福部也有！由來曝光

更多熱門

相關新聞

葉永鋕離世20年　潘文忠盼別再有孩子被遺落

葉永鋕離世20年　潘文忠盼別再有孩子被遺落

玫瑰少年葉永鋕20年前的今天離世，至此讓各界開始關注「性別平等」。教育部長潘文忠今（20日）在臉書發文寫下，要努力讓每一位孩子，為自己的樣子驕傲、自信，這也是20年來，許多教育工作者之所以可以日夜堅持的重要信念。

學生口罩在校園賣？教育部：不實施

學生口罩在校園賣？教育部：不實施

徐若瑄碩士論文研究自己　學校回應了

徐若瑄碩士論文研究自己　學校回應了

學生口罩在校園賣惹議　陳時中：持續溝通

學生口罩在校園賣惹議　陳時中：持續溝通

防疫紳士誕生！33秒影片害網笑翻

防疫紳士誕生！33秒影片害網笑翻

關鍵字：

世新大學教育部社發所

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

即／負油價來了　原油首次跌破0元

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

快訊／國防部：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

《鬼媽媽》結局韓網友揪8問題點

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

即／油價跌破5美元　盤中崩盤76％

即／第二批類包機231人返台　2人送醫檢疫

更多

最夯影音

更多
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面