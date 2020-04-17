徐若瑄碩士論文研究自己惹議　指導教授：出道30年有研究代表性

▲徐若瑄碩士論文惹議。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

藝人徐若瑄的碩士論文以自己為題，引發外界討論。對此，徐若瑄指導教授許安琪透過世新大學公關回應，該論文是撰寫技術報告取得碩士學位，非同於一般碩士論文強調理論之創新，兩者有本質之不同。

徐若瑄碩士論文以「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」為題，以發網路議論。許安琪表示，徐若瑄論文為碩士學位技術報告。徐若瑄為藝術類之從業人士，依據學位授予法之規定，其撰寫技術報告以取得碩士學位。

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許安琪說明，徐若瑄之著作旨在提供藝人轉型之策略參考，以其於演藝圈發展的多元化且深耕超過30年，實具有研究之選樣代表性。

許安琪也解釋，該篇論文為「自述法」（Self-narrative research），該方法是一種社會科學研究方法，又稱為「自我敘說」或「自我敘事」的研究。許多碩士在職班的論文以研究者自身所處之機構（公司或企業）或場域為研究主體（以某某企業或品牌為例），即為此例。

許安琪說，徐若瑄之著作係以「徐若瑄」此一品牌IP做為研究標的，論述此品牌轉型策略之歷程。為求嚴謹，兼以深度訪談法，邀訪參與此品牌轉型過程之老協珍和Bio-essence的專業經理人，足見徐若瑄之著作符合技術報告之研究規範。

