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玫瑰少年離世20年…葉永鋕的痛還在！潘文忠要孩子們「為自己的樣子驕傲」

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▲▼歌手蔡依林2015年演唱會上，播放一段爭取平權的VCR，以玫瑰少年葉永鋕為題材，訪問葉媽媽。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）

▲歌手蔡依林曾在演唱會上，以玫瑰少年葉永鋕為題材爭取平權。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）

記者許展溢／台北報導

玫瑰少年葉永鋕20年前的今天離世，至此讓各界開始關注「性別平等」。教育部長潘文忠今（20日）在臉書發文寫下，要努力讓每一位孩子，為自己的樣子驕傲、自信，這也是20年來，許多教育工作者之所以可以日夜堅持的重要信念。

葉永鋕的痛多年來被編入教材、寫成歌，全是希望社會上別再有人被霸凌，多點同理心了解他人的不一樣。甚至有人想著如果葉永鋕能晚出生20年，是不是就會少1個哭泣的母親？潘文忠表示，一個班幾十個學生，每個都有不同的個性與特質，要讓孩子用適合的方式學習成長，或陪伴孩子走過不同的挫敗困難，都非常不容易。

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▲▼ 玫瑰少年葉永鋕離世20年，教育部長潘文忠在臉書發文，要努力讓每一位孩子，為自己的樣子驕傲 。（圖／翻攝潘文忠臉書）

▲潘文忠臉書發文，要努力讓每一位孩子，為自己的樣子驕傲 。（圖／翻攝潘文忠臉書）

潘文忠說，去年這個時候，在臉書寫下「努力讓每一位孩子，為自己的樣子驕傲、自信」。知道這也是20年來，許多教育工作者之所以可以日夜堅持的重要信念。從20年前（2000年）《性別平等教育法》開始研擬，到近來各界共同響應粉紅色口罩，一路走來，可以深切感受到，這個社會有越來越多的溫暖與力量，共同支持、也支撐著每一位仍在成長的孩子。

2004年《性別平等教育法》正式立法，潘文忠指出，為的是透過教育，讓孩子避免因為不了解，而產生歧視、偏見、霸凌與暴力；教孩子認識差異，讓尊重、同理、包容成為教室內的風景；並陪伴曾受過傷的孩子，走出傷痛、了解自己、重新喜歡自己。潘文忠接著說明，2008年，也進一步成立中央輔導團，結合學界與第一線教學工作者，給予課程、教材的專業建議外，也協助輔導各縣市輔導小組執行與策略，希望能幫助更多教學夥伴。

▲▼歌手蔡依林2015年演唱會上，播放一段爭取平權的VCR，以玫瑰少年葉永鋕為題材，訪問葉媽媽。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）

▲▼有人想著如果葉永鋕能晚出生20年，是不是就會少1個哭泣的母親？（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）

▲玫瑰少年葉永鋕逝世19年，蔡依林2015年演唱會時，特別製作葉媽媽專訪影片，來挺性平。（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）

潘文忠表示，但推動教育工作向前的絕不只是政策法規，最重要的關鍵仍是教育現場夥伴對孩子的照料與陪伴，這條路很長、很遠、很不容易，偶爾仍會有令我們心疼、難過的消息，但也能感受到，社會上也有越來越多朋友陪我們一起努力，給第一線的教育夥伴支持、鼓勵，我們共同的目標都是希望不再有孩子被遺落，我也要在這裡致上深深的感謝與敬意，教育部會與大家一同努力。

最後，潘文忠也藉臉書平台告訴孩子們「要相信，會有人全心全意愛你。」希望今天大家也共同寫下給孩子、給第一線努力教育夥伴、給彼此的話，相信這些溫暖，也會成為重要的支持與動力來源。潘文忠強調「不一樣也可以有著很美的模樣。」

▲▼教育部長潘文忠專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲潘文忠藉臉書平台告訴孩子們要相信，會有人全心全意愛你。（圖／記者呂佳賢攝）

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