破天荒！紐約出現負油價　美股暴跌近600點

▲負油價令市場樂觀情緒轉憂。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球石油量供過於求情況嚴重，儘管23個產油國協議5月減產，仍趕不上因疫情持續探底的低迷需求，紐約油價甚至史無前例跌破0美元，成為史上首見。加上最後一天換倉日要結束，市場樂觀情緒轉憂，美股從盤中開始一路下跌，道瓊更跌近600點。

▶︎快訊／歷史首次！WTI期油「跌破0元」 負油價時代來了



道瓊工業指數終場下跌592.05點，或2.44％，收在23650.44點；那斯達克指數下跌89.41點，或1.03％，收在8560.73點；標普500指數則是下跌51.4點，或1.79％，以2823.16點作收。

綜合外電報導，新冠肺炎疫情造成的經濟活動停擺，導致全球石油需求量大幅降低，再加上先前沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開的石油價格戰，導致供需嚴重失衡，而美國正在付出慘痛代價。美東時間周一（20日）下午2點31分，紐約商品交易所西德州中級原油（WTI），5月交割價盤面崩跌55.90美元，或305.97％，史無前例出現每桶 -37.63 美元的價格。

OPEC+及其他產油國日前達成協議，5月開始每日減產970萬桶，比原先預計達到的協議結果1000萬桶還低，但能夠減低供過於求的情況，但歐美國家雖然紛紛要度過疫情高峰，還有不少國家仍處在爆發上升階段，需求量恢復到疫情前的水準恐怕仍需一段時間。

►快訊／歷史首次！WTI期油「跌破0元」 負油價時代來了