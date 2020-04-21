快訊／歷史首次！WTI期油「跌破0元」　負油價時代來了

記者王致凱／綜合報導

根據交易商報價，西德州中質原油（WTI）價格跌破0美元，報每桶-37.63美元，寫下歷史新紀錄，正式進入「負油價」時代。

CNBC報導，美國周一（20日）原油價格跌幅超過100％，WTI原油報每桶-37.63美元，是歷史上第一次油價出現負值。與此同時，國際基準布倫特原油6月期油下跌8.9％至每桶25.58美元。

6月份WTI期油下跌約18％至每桶20.43美元；7月份期油下跌約11％至每桶26.18美元。

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由於美國大部分地區仍因疫情處於封鎖狀態，市場對汽油需求下滑，且美國儲油設施容量已經接近極限值，嚴重衝擊21日即將到期結算的5月份期貨合約。

報導指出，WTI期油的唯一買主是煉油廠或航空公司等實體，但各地儲油設施都已經裝滿，買方顯然無須購買更多原油。

另外，美股道瓊工業指數盤中跌幅重新超過440點或1％，標普500指數下跌約1.3％，那斯達克綜合指數下跌約0.4％。道瓊工業指數稍早前跌幅曾超過5％。

儘管OPEC和其他產油國於4月初敲定歷史性協議，自5月1日起每日減產970萬桶，但外界認為仍不足以應對全球原油需求下降。國際能源署（IEA）在每月報告中警告，4月份全球原油需求相比去年同期可能減少2900萬桶，回到1995年水準。

發稿0218

更新0240