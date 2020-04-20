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揪甘心！三家知名飲料廠捐愛心飲料　謝謝長庚醫護

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▲三家知名飲料廠捐愛心飲料，謝謝長庚醫護。（圖／長庚醫院提供）

▲三家知名飲料廠捐愛心飲料，謝謝長庚醫護。（圖／長庚醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為感謝長庚醫護人員於防疫期間堅守崗位，承擔重任，全力守護國人健康，國內三家知名飲料業者「可果美」、「金車」及「唯品」，20日由代表分別捐贈1,000箱有機健康果汁、1,600盒濾袋咖啡及2,400箱咖啡和礦泉水，慰勞長庚前線醫護人員的辛勞。

捐贈儀式於林口長庚醫院舉行，長庚醫院由賴旗俊副院長代表致贈感謝狀給這三家飲料業者出席代表。賴旗俊副院長表示，自新冠病毒疫情爆發後，陸續接到許多民間或企業捐贈物資，替醫護同仁加油打氣，今天再有三家飲料業者捐贈果汁、咖啡、天然水等健康飲料來，真的感到很暖心，也非常感謝！

▲三家知名飲料廠捐愛心飲料，謝謝長庚醫護。（圖／長庚醫院提供）

可果美公司共捐贈400箱蕃茄檸檬汁、300箱有機蘋果汁與300箱有機紅葡萄汁，可果美副總經理林宮南表示，全部都是100%天然蔬果製成，富含茄紅素等蔬果健康營養，希望為辛勞的第一線醫護人員補充元氣，讓他們擁有健康好體力持續對抗疫情。

唯品公司全國營運經理鄭梅村表示，共捐贈1,600盒、總計12,800包無糖無奶精濾袋咖啡，讓第一線醫護人員只需將茶包式設計的濾袋咖啡拆封，再以熱開水浸泡3~4分鐘，即能享受一杯濃醇香咖啡，在此防疫期間快速舒緩巨大的壓力，重整心情。

金車公司飲料研究所吳怡玲經理指出，金車共捐贈900箱伯朗咖啡和1500箱波爾多天然水，到長庚的基隆、台北、桃園三個院區，以向第一線辛勞的防疫人員表達感謝與關懷之意。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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