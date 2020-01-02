伯朗收店資遣員工仍有年終　路易莎 「平價咖啡精品化」市場大震盪

▲伯朗咖啡淡水門市1月底退出，全台收掉8店。（圖／翻攝自Google地圖）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣飲料大廠金車旗下的連鎖咖啡「伯朗咖啡館」，在2019年末進行門市大瘦身，在2020年來臨前陸續關掉7間門店，1月中預計也將結束在地經營20年的淡水中正店，預計在年曆春節來臨前，共有8間門店收攤，全台總店數也降至38家，業者坦言：確實今年是調整較大的一年。

然而在過年前收掉店舖，也傳出內部職員被降職與解僱員工的處理疑慮，對此伯朗則表示，店被收掉的多數員工，會盡力安排到別家門市繼續上班，對於被資遣的同仁，除了提供相關的後續處理，也會領到年終獎金，而員工降職這件事沒有發生。

業者表示，此外年末針對經營策略的考量，針對租約到期的店鋪分析，人流與營運不如預期的門店，進行經營調整，去年8月也針對旗下咖啡廳進行餐點與店型的全面升級，日後若有適合的店舖也會持續展店。

成立滿21年的伯朗咖啡館，已算是台灣市場上老牌的咖啡連鎖店，台灣民眾日常喝咖啡文化早已深入民間，但去年則是台灣咖啡市場的轉型年，路易莎咖啡靠低客單、新店型積極展店，店數已經突破星巴克，全台達到485家規模，加上超商、超市咖啡主打「升級豆」，較高客單的咖啡館，又有日本連鎖咖啡積極插旗。

▲路易莎咖啡積極展店，去年店舖數正式超越星巴克。（圖／翻攝路易莎官方臉書）

隨著人手一機時代降臨，咖啡廳提供插座已經成為普遍服務，路易莎在2015年店數突破100家，2019年9月店數已經突破480家，提供咖啡之外還有早餐、下午茶品項，單價都沒有超過百元，新店型除了有漂亮的沙發，還提供插座，精品化不僅只有咖啡，提供的品項跟環境都有升級，接下來就是消費者的選擇。

日本三大咖啡連鎖包括已經在台多年的上島咖啡館，還有去年也在台積極展店的客美多咖啡Komeda's Coffee之外，最後一家主攻上班小資族女性的星乃咖啡館，也在新光三越南西店下出台灣市場第一步棋，加上誠品生活引進的猿田彥等，2019年也是日本咖啡館進軍台灣市場相當積極的一年，其咖啡單價也與伯朗差不多，主打日式氛圍與精緻餐飲，雖說店家數仍不多，但多少也會影響台灣連鎖咖啡廳品牌市場。

▲日本客美多咖啡與星乃咖啡廳陸續在台灣插旗。（圖／取自客美多咖啡臉書粉絲專頁、資料照)

To go咖啡市場則在超商、超市「咖啡升級」狀況下，戰役越來越激烈，近期包括全家、統一超商、全聯都在主打精品咖啡豆，強調CP值，雖說不是連鎖咖啡廳的主戰場，也將說明連鎖咖啡店的外帶比例將受考驗。

通路業者分析，台灣咖啡廳市場競爭激烈，咖啡單價超過百元的連鎖咖啡廳需找出自己的特色，星巴克品牌力強烈，且有死忠支持者，民眾的熟悉度夠，還是會有一定市場，且也開設一些特殊門店如近期的麗寶鐘樓門市等，伯朗咖啡館需從飲品、菜單找出特色，不然無法在這種激烈市場中突圍。

▲星巴克品牌力大，此為新開的星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）