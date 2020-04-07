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自「煮」防疫最安心！　在家下廚吃得健康有撇步

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▲茄紅素好處多，從蕃茄汁、蕃茄醬就能輕鬆攝取，醫師告訴民眾選購產品的注意事項。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

最近許多外食族的民眾，改成在家自「煮」防疫，講求飲食均衡，但要如何吃得方便又健康呢？其實有一種營養素非常方便攝取，它就叫做「茄紅素」，醫師建議民眾平常可從蕃茄汁、蕃茄醬中攝取茄紅素，是營養補充的好幫手。

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▲人體無法自行合成茄紅素，須從食物中攝取，尤其蕃茄中的茄紅素含量名列前茅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

醫師彭程毅表示，「茄紅素是蕃茄的主要營養成分之一，人體沒有辦法自行合成，我們必須要從食物中攝取。茄紅素的抗氧化能力，可以幫助我們調節生理機能、促進新陳代謝、增強體力與健康維持。吃蕃茄汁與蕃茄醬是攝取茄紅素的好選擇，因為蕃茄在加熱烹調過程中會釋出更大量的茄紅素」。

▲▼自「煮」防疫最安心！　在家下廚吃得健康有撇步 。（圖／記者陳家豪攝）

▲彭程毅診所院長彭程毅醫師表示，茄紅素能幫助我們調節生理機能、促進新陳代謝、增強體力與健康維持。（圖／記者陳家豪攝）

茄紅素好處多，蕃茄醬與蕃茄汁成為營養攝取的好幫手，沒時間下廚的民眾，在家就能輕鬆變出營養滿分的料理。將蕃茄醬、糖與醋同比例混合，均勻攪拌之後淋在雞塊上，酸甜好吃的糖醋肉完成了，或是微波炒飯再加點蕃茄醬均勻攪拌，香噴噴的蕃茄炒飯上桌，讓人看了口水直流！吃飽飯來杯冰涼蕃茄汁結尾，簡單搞定營養又滿足的一餐。

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▲將蕃茄醬、糖與醋同比例混合，均勻攪拌後淋在雞塊上，好吃的糖醋肉完成。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼自「煮」防疫最安心！　在家下廚吃得健康有撇步 。（圖／記者陳家豪攝）

▲炒飯擠上蕃茄醬，營養好吃更加分。（圖／記者陳家豪攝）

彭程毅醫師說：「我們在選購蕃茄汁或蕃茄醬的時候，可以掌握以下幾個原則，第一，產品裡面茄紅素含量越高越好，第二，選購無添加人工色素、無添加防腐劑的產品，避免增加身體負擔，第三，我們要選擇無添加高果糖糖漿的蕃茄汁或蕃茄醬，再來就是蕃茄本身果粒裡面含有很多果膠，所以要選擇黏稠度是從天然蕃茄果膠來的，而不是使用澱粉增加黏稠度」。

▲▼自「煮」防疫最安心！　在家下廚吃得健康有撇步 。（圖／記者陳家豪攝）

▲蕃茄醬與蕃茄汁經過加熱烹調能釋放出更多茄紅素，是攝取茄紅素不錯的好選擇。（圖／記者陳家豪攝）

在家煮飯只要擠一下料理神器「蕃茄醬」就能變出多樣營養好菜色！小小一瓶蕃茄汁攜帶方便，隨時補充好能量，可果美O tomate100%蕃茄檸檬汁一瓶含有28mg的茄紅素，100%天然茄紅素榮獲調節血脂功能國家健康認證，經動物實驗證實，有助於降低血中總膽固醇、三酸甘油酯及低密度脂蛋白膽固醇。每天適時補充茄紅素很重要，營養加分才能擁有健康好身體！

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