蕃茄醬還能這樣玩！料理添風味、假鼻血嚇人　網封「醬料界最佳配角」

▲「美美的蕃茄魔法」影片引起網友討論蕃茄醬的各種可能。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導



如果有一天你有了魔法，會想施展甚麼法術？近日網路上瘋傳一隻「我們家的魔法日就要醬玩」的影片，只見有魔法的美美一家人常利用蕃茄醬施法，創造許多「歡樂」給彼此。不只有在早餐的漢堡蛋用蕃茄醬點綴靈魂、假裝流鼻血製造家庭笑聲、製作西方美食「瑪格麗特披薩」、東方「糖醋魚」等等，甚至還有晚上老公「想要炒飯」，就能立即變出一盤蕃茄蛋炒飯，所有料理只要加上「蕃茄醬魔法」就會變得格外有趣。

影片出爐後，裡面各種有趣的「蕃茄醬魔法」就引起網友討論，有人就問道，「第一次知道蕃茄醬用這麼多用途，你還會拿蕃茄醬幹嘛？」網友紛紛回答，「我以為蕃茄醬只能配薯條」、「早餐店的老闆娘都會在薯餅寫帥哥給我」、「湯頭加入蕃茄醬都會變很鮮甜」、「如果料理界有頒『最佳配角』，一定是頒給蕃茄醬」；而討論到哪一牌的蕃茄醬最多人使用，有網友就回答，「影片的美美用可果美，而且可果美本人講話好好笑」、「我們家從小就用可果美蕃茄醬，我記得成分超天然」、「我們家巷口早餐店的蕃茄醬也都是用可果美」。

▼用蕃茄醬裝成鼻血！虧你想得到這一招。

說起可果美，在台灣擁有近一甲子歷史的它，最大特色就是「4大無添加」，分別是無添加色素、無添加澱粉、無添加防腐劑以及無添加高果糖糖漿。可果美堅持採用完熟蕃茄，並用醋做天然抗菌，因此不添加任何防腐劑也能存留蕃茄的新鮮美味。在口味上，可果美使用「獨家香辛料」調製，無法取代的風味讓人一試成主顧，成為家家戶戶傳承數十年的好味道。美食料理「色香味」缺一不可，可果美蕃茄醬鮮紅喜氣的顏色十分討喜，無論是中式糖醋魚還是義式紅醬，可果美都能讓菜色表現更亮眼！此外，值得一提的是成分富含天然果膠與茄紅素，產品不用使用澱粉與色素就可以鮮紅濃稠，不造成身體的負擔。

「超級食物」(Superfood)一詞近年來在熱門關鍵字排行榜居高不下，而蕃茄也是超級食物的一員，因為蕃茄中含有的茄紅素具有抗天然的強大抗氧化能力，被譽為抗老先鋒，也因此蕃茄被尊稱成「蔬果中的紅寶石」。最重要的是，人體無法自行合成茄紅素，全部都必須從食物、營養品中攝取而來，這時候就可藉由可果美蕃茄醬來補充茄紅素。可果美以「加熱破碎工法」能釋放出更多的茄紅素，只要2湯匙就等於有滿滿1顆大蕃茄的茄紅素，解決有些人不喜歡單吃蕃茄、一天也沒辦法吃下那麼多的煩惱。只要在湯頭中加入可果美調味，讓湯頭變得鮮甜；吃炸物、各種拼盤只有要簡單一沾，各種料理配上蕃茄醬都超百搭，幾口就輕鬆補充大量茄紅素，根本就是最佳治癒魔法。

▼蕃茄的營養價值被稱為「蔬果中的紅寶石」，而可果美蕃茄醬只要兩湯匙，就能攝取到1顆大蕃茄的茄紅素。

而這邊也幫你整理了美美的各種「蕃茄魔法」，年節將近，不管是用蕃茄醬點綴出各種料理，做出西方的瑪格麗特披薩、東方的糖醋系列；或著是配著炸物一起沾，讓鹹中帶點甜味，風味更佳；又或者在餐盤上輕輕一抹，在食材上調味、擺盤上調色；甚至做成簡單的蕃茄汁特調，迅速補充茄紅素，你也有私房的蕃茄魔法嗎？快分享給周遭的朋友知道吧。即日起到1/31日購買可果美商品上網登入發票可抽256G iPhone 11 pro，分享蕃茄醬料理照片還可加碼抽獎金，活動詳情可至可果美官網查詢https://reurl.cc/Znd27l

▼在披薩餅皮上舖滿蕃茄醬，做成西式口味的瑪格麗特披薩。

▼用蕃茄醬調味，做成糖醋系列，過年超應景配色。

▼簡單抹一下，就可以做出有品味的擺盤裝飾。

▼在吐司上寫下傳情文字，增加家人間感情。

▼早餐漢堡蛋就是要加蕃茄醬，幸福味滿滿！





