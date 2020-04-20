控制住第一波疫情！鍾南山認「中國錯過大規模臨床研究機會」

▲全球加緊研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，迅速研發出疫苗紛紛成為全球各團隊首要目標，但隨著中國先前宣布控制住第一波疫情後，相關的臨床試驗在全球佔比也降至1/2。中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山日前表示，「現在要在中國進行大規模的臨床藥物或是治療的研究，已經沒這個機會了。」

綜合媒體報導，世界衛生組織（WHO）統計出，全球臨床試驗已由4月7日的927項增至1135項。而中國相關臨床試驗全球佔比已從一周前的近2/3，降至近1/2。

截至4月16日，中國有598項新冠病毒臨床試驗通過項目立項，但同時也有40多個項目被撤銷。英國牛津大學流行病學教授陳錚鳴表示，一下子上的項目太多，每個專案都需要病人，最後搞得零打碎敲。一個項目可能用了10個、20個，甚至100個病人，但是什麼問題也解決不了。

▲鍾南山。（圖／路透社）



另外，瑞德西韋日前在中國新冠肺炎成人重症試驗狀態變為「終止」，原因顯示為，「中國的新冠肺炎疫情已經得到良好控制，目前沒有符合條件的患者入組。」

針對40多項專案研究被撤銷，鍾南山認為，應該是誰也沒想到，中國會那麼快控制住疫情，「現在要在中國進行大規模的臨床藥物或是治療的研究，已經沒這個機會了。」

不過，英國牛津大學（Oxford University）宣布將在下周進行「人體試驗」，屆時將會有超過百名確診病患參加，並希望在今年8月之前可以成功推出新冠病毒疫苗。

►網友最怕停產的商品！經典特賣「小粉橘」一罐999元！