台中嶺東科大籌措300萬紓困金　輔導受疫情波及弱勢學生就學

▲受疫情影響，許多學生家中經濟遇到困難，台中嶺東科技大學增設「弱勢助學2.0方案」，幫助學生渡過難關。（圖／嶺東科技大學提供）

記者白珈陽／台中報導

受到新冠肺炎疫情影響，國內外各行各業均受到嚴重衝擊，有鑑於此，台中市嶺東科技大學增設「弱勢助學2.0方案」，籌措300萬元防疫紓困金，學生家中若有工作者因疫情波及而遭裁員或減薪等，只要向校方申請並審核通過，便能獲得每月最高6000元的紓困金，依照狀況最多領取長達3個月；此外若無法及時支付學雜費，學生也可申請分期繳納。

台中市嶺東科技大學自2019年起，投入經費1800萬元，設置「圓夢助學中心」專門協助弱勢學生就學，至今受惠學生已逾1400人。有鑑於目前國內疫情嚴峻，嶺東科大再擴大籌措300萬元防疫紓困金，增設「弱勢助學2.0方案」，保障學生就學權益，協助渡過難關。

嶺東科大針對校內的日夜間部約百名學生展開調查，許多學生受疫情影響，打工時間遭到縮減，或是父母所屬公司實施無薪假，甚至遭到裁員、減薪，造成家中經濟困難。

該校一位不願具名的女同學表示，母親因為疫情沒了工作，家中收入只靠她超商打工的薪水維持，除母親外，還須撫養2名分別就讀國中、國小的弟弟；另一名男同學同樣受疫情影響，超商的工作遭到減班，經校方輔導傳介到校內工讀。

嶺東科大表示，「弱勢助學2.0方案」針對受到疫情影響的學生，依照困難情形，於5月至7月每月可領取最高6000元的助學金，最多領取3個月。除了發給緊急紓困金應急外，一時無法支付全額學雜費者，也可申請分期繳納，降低就學負擔，學校還提供專案工讀機會並結合職涯發展處進行轉職就業輔導媒合。

嶺東科大副校長兼學務長陳仁龍表示，學校有感於近期受疫情影響導致家庭經濟不穩定，間接影響學生學習狀況的案例越來越多，學校的弱勢助學2.0方案就是要在防疫期間，讓大家都能安心就學，補助對象將在資格審查後，以最快速度撥款幫助學生紓困，希望經由學校的協助與輔導，使學生生活及學習方面都能上軌道。

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