4/22世界地球日改用環保好物　網購推綠色快閃店

▲疫情改變消費者用餐習慣，為避免被感染，不少人會自備餐具外食，帶動網購環保餐具組合買氣成長約10%。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

百貨、餐飲業者加強防疫，紛紛在用餐區設置梅花座或是加裝一層透明隔板，避免增加感染機會，但不少消費者仍有擔憂，改成外帶或自備餐具的也明顯變多，正好4/22世界地球日即將到來，網購業者趁勢響應推出綠色購物活動，針對環保周邊餐具、吸管、飲料提袋、再生衛生紙等祭好康優惠。

東森購物持續關注環保議題，推出週末環保綠點集點10倍送活動，消費者於環保集點專區選購環保商品，可直接透過帳戶點數折抵該次消費金額，每100點可折扣1元，無抵用金額上限。另預計於4/22世界地球日當天針對環保綠點商品推出環保優惠。

東森購物也觀察到，東購綠點商品為民生用品最讓消費者換購喜愛，例如蒲公英環保衛生紙、象印保溫杯。而疫情期間提倡外食外帶，保鮮盒和杯品等環保餐具組合業績提升約10%，其中又以不鏽鋼材質環保餐具組最受喜愛。

▲響應「世界地球日」50週年，Yahoo奇摩電商推出綠色購物活動。（圖／Yahoo奇摩電商提供）

因應近年環保意識漲與綠色商品崛起， Yahoo奇摩電商盤點成長動能最強勁的Top3品類，分別為「清潔」、「餐廚」及「婦幼」，其中「環保衛生紙」拍賣銷量年成長近25倍，購物中心採用100%再生紙漿的「蒲公英環保衛生紙」深受歡迎、穩定回購率高。此外，購物中心環保餐具及環保吸管銷量年成長翻倍，並觀察到除常見的不鏽鋼與玻璃環保吸管，近期又以可自體發色、無化學塗層的新材質「鈦」最熱門。

響應「世界地球日」50週年，Yahoo奇摩購物中心聯手仁舟淨塑、樂扣樂扣、鍋寶、膳魔師、康寧餐具等共30大品牌，即日起至4/24前推出「世界地球日拒絕一次性餐具」活動，商品全面5折起、買一送一，更推出獨家組合及新品。Yahoo奇摩拍賣將於4/22～5/6推出「愛地球不碳氣」活動，攜手6大知名友善環境品牌開設綠色快閃店。Yahoo奇摩超級商城將於4/16推出「世界地球日50週年」環保好物專區，4/16～5/5活動期間熱銷商品均一價49元起。