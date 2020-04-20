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麻州群體免疫？32%測試者有抗體　醫師憂心病毒傳染給他人

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▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國目前是全球疫情最嚴重的國家。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國麻薩諸塞州有200名民眾參與了新冠肺炎的研究測試，其中有64人的體內免疫系統具有抗體，比例高達三分之一。在這200人之中，已確定有32%的測試者患有新冠肺炎，研究人員認為，康復者暫時不會再受感染，不過那些擁有抗體的人，仍有機會將身上所帶的病毒傳染給其他人。

據英國《每日郵報》報導，麻州沙福克縣（Suffolk ）切爾西市（Chelsea）每10萬名居民，就會有1900人被新冠病毒感染，麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）的醫師認為，切爾西市的民眾廣泛暴露於新冠肺炎的危機當中。

這項消息被刊登後，就有研究人員邀請了200名自願參與者協助研究。這些參與者的身體看似健康，卻有近一半的人在過去4週內，出現了至少一種的新冠肺炎症狀。這些參與者當中，共有32%確診，其餘的部分民眾則根本不知自身狀況。

雖然醫師所使用的診斷設備未經美國食品藥品監督管理局（FDA）核准，研究人員表示，麻省總醫院認為儀器是可靠的，且分析血滴只需要10分鐘即可得到結果。經分析，這200名測試者中，共有64人的免疫系統已經產生新冠肺炎的抗體，比例高達三分之一。

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲各國都在積極研發疫苗，希望能早日抗疫成功。（圖／路透）

此研究的首席研究員兼麻省總醫院病理學副主席約翰.艾芙拉特（John Iafrate）表示，這個研究結果既是好消息，但也是壞消息。他認為，壞消息是，病毒正在切爾西市肆虐，許多人身上攜帶病毒卻不自知，因此會讓其他未感染者暴露在風險中；好消息則是，「切爾西市已經度過這個流行病大部分的病程，他們可能比其他城鎮走得更遠」。

切爾西市的市長湯瑪斯.G.安布羅西諾（Thomas G. Ambrosino）表示，「在200名無症狀的隨機人群中，有30%實際上受到了感染，這令人震驚」，且長期以來的報導，都低估了實際感染程度。

研究人員認為，曾感染新冠肺炎的康復者暫時不會再受到感染，那些擁有抗體的人當中，如身上已帶有病毒，則有機會將病毒傳染給其他人。醫師Vivek Naranbhai也表示，「擁有抗體並不意味著你已清除了病毒」。

雖然這次研究處於初步階段，不過知道確切的感染人數對於疫情仍有很大的重要性，因此研究人員也希望能夠將測試擴展到其他的本地城市，並進行下一步的行動。

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