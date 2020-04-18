「媽，我涉入毒品案要300萬放人！」　心急母認不出是假…急忙去領錢

▲警方急忙阻止張婦匯款給詐騙集團。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方17日接獲轄内某社區保全人員通報，有張姓女住戶遞上紙條後匆忙出門，紙條寫著兒子被控制、請幫忙報案等字樣，並寫歹徒指定她到某家金融機構提款等，立即研判為詐騙，經連繫後聽聞電話傳來平安兒聲，張婦立即癱軟坐地並嚎啕大哭，一直懸著的心終於放下來，並感謝警方幫忙。

▲張婦以手寫字條向警方求救。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警察分局埔子派出所警員林昶丞及孫宜楷接獲後，立即趕到該金融機構，向行員說明情況，並於周邊守望，隨即見張姓被害人騎著機車出現，立即上前將其攔下，被害人著急向員警說明，接到兒子的電話，因為誤信朋友被牽扯進毒品黑吃黑案件，歹徒說兒子要負責賠償新台幣3百萬，不然下場會很慘。

▲聽到電話來兒子平安聲，張婦立即癱軟坐地並嚎啕大哭。（圖／桃園警分局提供）

員警立即識破是詐騙手法，勸導張姓被害人不要相信，但張婦慌張的表示百分百是兒子聲音沒錯，且撥打兒子電話沒接，一定是被控制住了，員警與行員將其帶進辦公室安撫，並持續與被害人兒子聯絡，但張婦情緒始終非常激動，擔心兒子會出意外。

幸好隨後終於與在餐廳打工的兒子取得聯繫，張婦接過電話聽到兒子的聲音，立即癱軟坐地並嚎啕大哭，一直懸著的心終於放下來，事後張婦對於大家的協助表達誠摯的感謝之意，員警則叮嚀若接到可疑電話，應保持冷靜，撥打165反詐騙話專線查詢或110向警方的幫報案，以避免被騙。

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