打著幫周董做官網　3公司付錢負責人捲款躲藏才知遭騙

▲胡男在官網上宣稱幫800個客戶建置官網，並放上上百個精選案例吸客，其中不乏知名企業及藝人。（圖／翻攝官網）

記者李忠憲／台中報導

專營網頁設計的伊肯多媒體整合行銷公司胡姓負責人，在自家官網打著「800件客戶、有設計師團隊」，展示上百件企業官網案例中，連廣達電腦、藝人周杰倫都在其中。3家公司訂約付錢，才發現竟是騙局。台中高分院審結，依加重詐欺罪判胡男1年7月，全案仍可上訴。

判決書指出，胡姓男子身為台中伊肯多媒體整合行銷公司負責人，明知2009年11月後，公司就沒雇用設計師從事網頁設計工作，也沒有建置多人工作團隊。他竟仍在公司網站上放置精選案例，其中不乏知名企業及藝人的官方網頁。包括白馬磁磚、涵碧樓、廣達電腦、台灣吉野家、周杰倫官網等等。

▲胡男在精選案例中放上周杰倫官網，點進去才發現竟是DEMO範例作品。（圖／翻攝官網）

網頁中還寫明，公司團隊「編制有5 位視覺設計師、3 位多媒體計師、4 位式設計師，3組專案經理以及執行企劃」，藉此招攬客戶。另外，如有客戶與他接觸後，他在給客戶的「網站規劃說明書」中也記載，「伊肯公司目前團隊陣容有5 位視覺設計師、2 位動畫設計師、4 位程式設計師，每一專案皆配置專案經理及執行企劃等」文字。

2016年10月至2017年3月，有3家公司從網路上看到伊肯公司的網頁，認為他有能力設計規劃官方網站，與胡男接洽訂約。並依合約按期交付建置費86000多、77000多及266000多元。胡男事後皆藉故拖延交付成品，甚至避不見面，3家公司才驚覺遭騙，對胡男提告詐欺。

胡男辯稱，伊肯公司雖是1人公司，沒有雇用其他設計人員，但從2008年獨資設立伊肯公司迄今，已服務過600 多個客戶，有正式合約可以證明。2008年、2009年間曾聘請程式設計師，其他都是他一人獨立完成。網頁中的精選案例只是作品展示，包含已完成專案、已簽約未完成及未簽約僅設計展示網頁客戶。但往也確實是他設計，並沒有詐欺。3家公司沒有依約提供相關資料，才會導致依契約重新排隊，未能如期完成。此案是雙方民事契約糾紛，與刑事詐欺無關。

3家受害公司說，伊肯公司說他們已經16年、有800 件的客戶、18個專業團隊等，在他官網看到很多知名廠商網頁，才會認為這家公司有能力做，簽約時胡男也說都是他們公司做的。如果知道是DEMO的網頁，那就不會簽約。

▲法官行文上百精選案例，大多數都說並沒有跟胡男合作，或曾合作但已終止。（圖／翻攝官網）

法官審理時，就伊肯公司官網上的精選案例一一行文，發現121家個案中，108家與伊肯無關。其中有82家只是展示網頁，這些公司官網均非伊肯建置，。另有26家公司、企業，或未曾與伊肯簽約，或曾簽約，但因伊肯未能履行而解約，或曾簽約但已終止契約。

法官審理後認為，胡男以不實網站建置案例及不實團隊人員資訊，使被害人誤以為伊肯具有設置知名企業網站之經驗及工作團隊，而與被告簽約並交付部分價款。胡男取得部分價金後，刻意拖延未完成網站設置，已屬施用詐術，使被害人陷於錯誤而交付財物，核屬詐欺取財犯行。

一審依普通詐欺罪判胡男2年，胡不服上訴。台中高分院認為，胡男利用網路詐欺取財，已觸犯加重詐欺罪，念在胡男詐得金額不高，輕判1年7月。

►年輕好簡單～～



【更多新聞】

►獨／公車輾斃妙齡女 肇事司機再辯「疲勞駕駛」 死者父：你根本沒煞車

►「護國神文」92字原PO聲明曝！醫師呂謹亨代妹呼籲：全民團結、一致防疫

►免去賭場！美女荷官「一對一」直播 跨國賭博集團4個月投注額3800億