　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打著幫周董做官網　3公司付錢負責人捲款躲藏才知遭騙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼胡男在官網上宣稱幫800個客戶建置官網，並放上上百個精選案例吸客，卻是一場騙局。（圖／翻攝官網）

▲胡男在官網上宣稱幫800個客戶建置官網，並放上上百個精選案例吸客，其中不乏知名企業及藝人。（圖／翻攝官網）

記者李忠憲／台中報導

專營網頁設計的伊肯多媒體整合行銷公司胡姓負責人，在自家官網打著「800件客戶、有設計師團隊」，展示上百件企業官網案例中，連廣達電腦、藝人周杰倫都在其中。3家公司訂約付錢，才發現竟是騙局。台中高分院審結，依加重詐欺罪判胡男1年7月，全案仍可上訴。

判決書指出，胡姓男子身為台中伊肯多媒體整合行銷公司負責人，明知2009年11月後，公司就沒雇用設計師從事網頁設計工作，也沒有建置多人工作團隊。他竟仍在公司網站上放置精選案例，其中不乏知名企業及藝人的官方網頁。包括白馬磁磚、涵碧樓、廣達電腦、台灣吉野家、周杰倫官網等等。

▲▼胡男在官網上宣稱幫800個客戶建置官網，並放上上百個精選案例吸客，卻是一場騙局。（圖／翻攝官網）

▲胡男在精選案例中放上周杰倫官網，點進去才發現竟是DEMO範例作品。（圖／翻攝官網）

網頁中還寫明，公司團隊「編制有5 位視覺設計師、3 位多媒體計師、4 位式設計師，3組專案經理以及執行企劃」，藉此招攬客戶。另外，如有客戶與他接觸後，他在給客戶的「網站規劃說明書」中也記載，「伊肯公司目前團隊陣容有5 位視覺設計師、2 位動畫設計師、4 位程式設計師，每一專案皆配置專案經理及執行企劃等」文字。

2016年10月至2017年3月，有3家公司從網路上看到伊肯公司的網頁，認為他有能力設計規劃官方網站，與胡男接洽訂約。並依合約按期交付建置費86000多、77000多及266000多元。胡男事後皆藉故拖延交付成品，甚至避不見面，3家公司才驚覺遭騙，對胡男提告詐欺。

胡男辯稱，伊肯公司雖是1人公司，沒有雇用其他設計人員，但從2008年獨資設立伊肯公司迄今，已服務過600 多個客戶，有正式合約可以證明。2008年、2009年間曾聘請程式設計師，其他都是他一人獨立完成。網頁中的精選案例只是作品展示，包含已完成專案、已簽約未完成及未簽約僅設計展示網頁客戶。但往也確實是他設計，並沒有詐欺。3家公司沒有依約提供相關資料，才會導致依契約重新排隊，未能如期完成。此案是雙方民事契約糾紛，與刑事詐欺無關。

3家受害公司說，伊肯公司說他們已經16年、有800 件的客戶、18個專業團隊等，在他官網看到很多知名廠商網頁，才會認為這家公司有能力做，簽約時胡男也說都是他們公司做的。如果知道是DEMO的網頁，那就不會簽約。

▲▼胡男在官網上宣稱幫800個客戶建置官網，並放上上百個精選案例吸客，卻是一場騙局。（圖／翻攝官網）

▲法官行文上百精選案例，大多數都說並沒有跟胡男合作，或曾合作但已終止。（圖／翻攝官網）

法官審理時，就伊肯公司官網上的精選案例一一行文，發現121家個案中，108家與伊肯無關。其中有82家只是展示網頁，這些公司官網均非伊肯建置，。另有26家公司、企業，或未曾與伊肯簽約，或曾簽約，但因伊肯未能履行而解約，或曾簽約但已終止契約。

法官審理後認為，胡男以不實網站建置案例及不實團隊人員資訊，使被害人誤以為伊肯具有設置知名企業網站之經驗及工作團隊，而與被告簽約並交付部分價款。胡男取得部分價金後，刻意拖延未完成網站設置，已屬施用詐術，使被害人陷於錯誤而交付財物，核屬詐欺取財犯行。

一審依普通詐欺罪判胡男2年，胡不服上訴。台中高分院認為，胡男利用網路詐欺取財，已觸犯加重詐欺罪，念在胡男詐得金額不高，輕判1年7月。

年輕好簡單～～


【更多新聞】

獨／公車輾斃妙齡女　肇事司機再辯「疲勞駕駛」　死者父：你根本沒煞車

「護國神文」92字原PO聲明曝！醫師呂謹亨代妹呼籲：全民團結、一致防疫

免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

ET快訊
有症狀海軍卻放人下船？國防部證實：案397不適未通報
直擊！敦睦艦隊「700官士兵」回營　17點53分送達高雄隔離
軍艦群聚感染「病源太神秘」　台大醫曝2可能解答
帛琉0確診…前台大醫揭「艦隊感染源從何來」：各有不合理之處
19歲女兵愛上40歲士官：你比我爸疼我！日本旅遊激吻照外流
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／直擊！敦睦艦隊「700官士兵」回營　17點53分送達高雄隔離所

變態主管想硬上…她驚恐喊：我月經來～竟遭摸衛生棉確認　女下屬崩潰提告

快訊／蘭嶼開元港遊艇爆炸起火　8歲男童燒燙傷送醫

快訊／台北大稻埕碼頭人潮多　他當眾跳河！撈起已經無心跳

打著幫周董做官網　3公司付錢負責人捲款躲藏才知遭騙

軍中父女戀…19歲女兵傳訊40歲士官：你比我爸疼我！正宮驚見2人親吻照怒炸

什麼情況…北宜公路驚見重機「無人駕駛」往前衝！後方騎士狼狽「追車」

日本相撲退役台灣街頭賣藝　無照被驅離怒譙「FXXK」！萬華警以辣椒水伺候

才「2星期」就彙集成冊！台高檢編纂疫情相關業務彙編　守護國人健康

影／緊急召回畫面曝／敦睦艦隊3人有症狀還放下船！海軍急電「700官士兵」回營隔離

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

影／直擊！敦睦艦隊「700官士兵」回營　17點53分送達高雄隔離所

變態主管想硬上…她驚恐喊：我月經來～竟遭摸衛生棉確認　女下屬崩潰提告

快訊／蘭嶼開元港遊艇爆炸起火　8歲男童燒燙傷送醫

快訊／台北大稻埕碼頭人潮多　他當眾跳河！撈起已經無心跳

打著幫周董做官網　3公司付錢負責人捲款躲藏才知遭騙

軍中父女戀…19歲女兵傳訊40歲士官：你比我爸疼我！正宮驚見2人親吻照怒炸

什麼情況…北宜公路驚見重機「無人駕駛」往前衝！後方騎士狼狽「追車」

日本相撲退役台灣街頭賣藝　無照被驅離怒譙「FXXK」！萬華警以辣椒水伺候

才「2星期」就彙集成冊！台高檢編纂疫情相關業務彙編　守護國人健康

影／緊急召回畫面曝／敦睦艦隊3人有症狀還放下船！海軍急電「700官士兵」回營隔離

女星防疫「整月0社交」　意外開啟「油畫技能」粉絲驚呼：太強了！

中職／高國輝「一點就通」　高國麟終於克服威拉諾敲轟

有症狀海軍卻放人下船？國防部證實：案397不適未通報醫官

別陷入數字迷思！防曬謹記「4字訣」，曬不黑更曬不老

王淺秋：罷韓案讓台灣民主永無寧日　政治人物要做「對社會有意義的事」

中職／獅4戰7失誤　林岳平坦言很傷但也為選手說話

染疫官兵「月初就有症狀」未通報　陳時中：看來有些判斷問題

楊丞琳「時尚簡潔風豪宅」內部曝光　網一看全驚：根本樣品屋！

從N號房看懂南韓獨有制度Photo Line　強硬公開嫌犯長相「人權VS公眾利益」

陸列貓狗為「伴侶動物」　珠海市5/1起「禁食貓狗」

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

社會熱門新聞

最強正宮開Volvo「直接騎上」BMW

11歲女童被入珠12顆的媽媽男友性侵

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她

雲林警察撞死台中警察老父母　死者家屬貼文求畫面尋真相

19歲女兵戀上40歲士官！正宮見2人親吻照怒炸

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

即／墾丁大灣快艇翻覆「2人失蹤」　警消全力搜救中

影／北橫過彎右側超車　騎士慘被聯結車「輾壓2次」斷魂

軍艦3人染疫　軍方急召回700人

疫情零確診安心狂歡　短裙長腿妹現夜店

火炎山傳墜谷　新北警失足

即／25歲警員休假爬火炎山！摔百米深山谷身亡

更多熱門

相關新聞

遭詐母親字條求救 聞兒聲癱軟坐地

遭詐母親字條求救 聞兒聲癱軟坐地

桃園警方17日接獲轄内某社區保全人員通報，有張姓女住戶遞上紙條後匆忙出門，紙條寫著兒子被控制、請幫忙報案等字樣，並寫歹徒指定她到某家金融機構提款等，立即研判為詐騙，經連繫後聽聞電話傳來平安兒聲，張婦立即癱軟坐地並嚎啕大哭，一直懸著的心終於放下來，並感謝警方幫忙。

網路詐騙搭疫情梗出新招！　谷歌日阻1800萬惡意軟體

網路詐騙搭疫情梗出新招！　谷歌日阻1800萬惡意軟體

20歲台男「冒充公安」詐騙...最重判無期

20歲台男「冒充公安」詐騙...最重判無期

黑心「鳳梨」網賣口罩狂騙百萬

黑心「鳳梨」網賣口罩狂騙百萬

墜機版《愛的迫降》！台女急匯22萬等情郎卻夢碎

墜機版《愛的迫降》！台女急匯22萬等情郎卻夢碎

關鍵字：

詐欺詐騙官網設計台中高分院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

疾管署公告SFTS列法定傳染病

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

驚！新冠肺炎「去年9月就人傳人」爆發點非武漢

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

最強正宮開Volvo「直接騎上」BMW

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

更多

最夯影音

更多
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去
韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面