綏芬河入境確診達371例　陸駐俄大使：疫情結束前，陸路口岸絕不再開

▲中俄邊境綏芬河口岸陸路交通已暫時關閉。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江綏芬河口岸入境確診人數，截至17日止達371例，為中國境外輸入疫情重災區。對此，中國駐俄大使張漢暉強調，疫情結束前，中俄邊境絕不再開，同時呼籲造謠者放棄闖關僥倖心理。此外，綏芬河對口城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok，原海參崴）總領館也提醒，希望中國公民勿貿然回國。

▲中國駐俄羅斯大使張漢暉。（圖／翻攝央視）

《澎湃新聞》報導，中俄邊境的陸路口岸已經關閉，但綏芬河口岸一度傳出將恢復通關，導致不少民眾滯留俄羅斯符拉迪沃斯托克。對此，張漢暉再次重申，疫情完全結束前，「中俄陸路口岸旅檢功能絕不會再開啓。」

張漢暉呼籲，滯留在遠東的中國公民要在當地接受隔離，同時安排好自己的生活，做好到疫情結束的準備。他還痛批，有個別中國人透過某種途徑闖關回到國內，造成病毒輸入，聲稱是「俄羅斯不讓我們待了」，「這種做法令人不齒！吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的。」

▲綏芬河車站內的防疫人員加強安檢措施。（圖／路透）

數據顯示，截至17日止，從莫斯科-符拉迪沃斯托克-綏芬河路線輸入黑龍江省的新冠肺炎確診病例已經累計達371例，均為中國籍。中國駐符拉迪沃斯托克總領事館強調，綏芬河-波格拉尼奇內口岸自13日後繼續臨時關閉；濱海邊疆區與中方之間的克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧公路客運口岸也已關閉。

對於中俄邊境疫情擴散，總領館也提出強烈提醒，切勿嘗試經由綏芬河等陸路口岸回國，或貿然到俄羅斯濱海邊疆區，濱海邊疆區境內所有酒店、賓館和療養院前6月1日全部停業，在邊疆區內移動得持特別通行證。