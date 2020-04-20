白虎囚禁動物園！憋到生病「瘋狂繞圈圈」　地面踩出超圓足印…網友急瘋了

▲北京動物園一隻白色孟加拉虎瘋狂繞圈圈。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一段北京動物園老虎的影片近日在微博上瘋傳，影片顯示，一隻白色的老虎一直漫無目的在狹小的空間內瘋狂轉圈，甚至已經在地上深深踩出一個以腳印形成的超規範的圓圈。對此，不少網友指出，動物出現這種行為，是生病了。他們超擔心的呼籲，希望動物園工作人員能夠關注此事。

據《北京青年報》報導，「遇到一隻孟加拉虎，是我們見到的動物園裡最勤奮的動物了，圈真圓呀，牠不頭暈嗎？」有網友發布的一段關於北京動物園老虎轉圈的影片中，一隻孟加拉虎踩出的腳印形成一個圓圈。

此前也有其他網友回饋過類似的問題，有網友透露，「去年秋天我帶著孩子去玩的時候，也注意到這只老虎總是轉圈，所以也拍了一段影片。」

▲老虎患上抑鬱症。（圖／翻攝自微博）

不少網友指出這隻老虎行為刻板，懷疑已有心理問題或者患上了抑鬱症，希望動物園工作人員能夠關注此事。網友紛紛表示，「動物園就是動物的牢籠（保護性基地除外）」、「看著心疼，這是獸中之王啊」、「呼籲撤銷所有動物園！把這些動物都放回大自然吧」、「動物被關在狹小的地方是很可憐的，我見過動物園裡的狼就像這只虎一樣不停地轉圈。」。

對於網友回饋的問題，北京動物園一名值班工作人員表示，已經之前接到過民眾反映，可以確定目前發布的影片並非近期拍攝；因為這只老虎在3月下旬的時候，已被飼養員收回後台進行矯正訓練，刻板行為會進行矯正，只是偶爾還會進行展出，「動物園的動物在一個地方所待的時間長了，會有這種（轉圈）行為出現的。」

工作人員還表示，園方會對這只老虎進行多加關注，並使用食物以及一些玩樂設施，增加動物福利，引導動物改善自己的行為。

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