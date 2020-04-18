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他拉斷汽油管準備引爆小貨車　警緊急破窗將人拖出

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▲彰化1名中年男子要引爆貨車汽油自焚，警消破窗及時救回。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化1名中年男子要引爆貨車汽油自焚，警消破窗及時救回。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名中年阿伯長期心情鬱悶情緒不穩，日前獨自駕駛自小貨車要到鹿港基督教醫院看病，沒想到竟然在車內企圖要引爆汽油自焚，被民眾發現趕緊通報鹿港警分局，頂番派出所警員緊急到場發現濃濃的汽油味，將擋風玻璃打碎，男子一度情緒失控不願下車，在警消人員極盡安撫後救回男子一命。

鹿港警分局指出，頂番派出所警員粘金隆、葉文青日前下午擔服巡邏勤務時接獲勤務指揮中心轉報在鹿東醫院前有1部貨車漏油且引擎發動中，警方立即前往查看，到場了解為一名中年男子駕駛小貨車停放在鹿基醫院前，欲在貨車內燃燒汽油自殺，現場消防局人員判斷有立即危險，遂即時破窗，車內散發濃烈汽油味但所幸未著火。

▲彰化1名中年男子要引爆貨車汽油自焚，警消破窗及時救回。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化1名中年男子要引爆貨車汽油自焚，警消破窗及時救回。（圖／記者唐詠絮翻攝）

當下男子意識清楚，在車內情緒激動不願下車送醫，警方在現場一面安撫其情緒並等待救護車，待救護車到時，警消雙方合力將男子拉出車外強制送往鹿基醫院治療，並通知他的兒子前來照料，他的兒子到場後還說，父親長期精神抑鬱，之前亦曾有過要自己結束生命，今天看到他出門時並無異狀，非常感激警消的幫忙挽回生命。

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