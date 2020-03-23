貓熊「萌二」戶外見客　北京動物園時隔58天後重新開放

▲北京動物園的明星動物貓熊「萌二」，在戶外運動區見客。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，北京動物園閉園58天後，於今（23日）開放包括貓熊館在內的室外公共遊覽區域，遊客需提前利用網絡預約購票，若入園遊客量接近往年平日瞬間承載量的三成，將適時暫停遊客入園。

▲北京動物園開放首日，家長帶孩子於貓熊館室外運動區參觀。（圖／翻攝新京報）

《北京日報》報導，北京動物園一早迎來首批遊客，在刷卡入園時，閘機旁的體溫快速篩查儀也已經對遊客的體溫完成了「秒測」，實現整個過程無接觸快速入園。受到民眾喜愛的貓熊「萌二」，則是在貓熊館的戶外運動場，迎接「久違」的大小朋友。

與往日的熱鬧情況相比，貓熊館室內展廳仍在關閉，工作人員則在貓熊室外運動場邊，引導遊客快速參觀。遊客程女士表示，「年前孩子就嚷著要來跟冬眠的動物說『晚安』，今天園內人少，感覺安靜了很多，但很多在室內的動物還沒法看到。」

▲北京動物園羊駝柵欄上貼有「不聚集」的標語。（圖／翻攝新京報）

北京動物園副園長張成林表示，目前飼養的430多種動物中，遊客只能在室外運動場看到140多種。為滿足遊客觀看動物的需求，北京動物園透過官方微博、公眾平台、抖音等不同渠道持續推送「線上動物園」板塊。

北京動物園經營管理科科長任旻表示，園區開放後，為避免遊客聚集，增加室外展出動物的投餵點，讓動物分開進食。此外，所有室內動物場館、科普館、展廳及餐飲場所則繼續關停，貓熊館僅開放室外參觀，遊園車、兒童動物園及遊藝項目等繼續停業，「如果在園遊客量接近往年平日瞬時承載量的30%時，將適時暫停遊客入園。」