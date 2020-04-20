新北市模擬擴大管制　市民每周限制3次外出「身分證當通行證」

▲新北市府20日模擬擴大管制措施。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市府20日舉行新冠肺炎擴大管制兵推，模擬全市確診人數超過500人，且迅速暴增時，將全面擴大管制，屆時民眾將「禁足」，依規定必要時以3次外出為限制，僅防疫工作人員、民生購物、醫療需求才可放行。

新北市府表示，擴大管制初期，13歲以上民眾才可外出購物，且攜帶身分證作為通行證，依照身分證字號尾數分流早、中、晚不同時段出門，每人每週限制3次外出購物，不得結伴。

此外，大眾運輸僅開放必要工作者搭乘，一般民眾外出需自行步行或開車前往，若有民眾擅自外出且無法查證身份，警方可帶回勤務所查詢。

商業管制部分，只開放民生必要場所、民生工廠及其維持營運的協力廠商，以及瓦斯、電力等管線業者，其餘業者皆暫停營業。賣場仍維持開放，公有市場僅開放湳興、第一、秀峰、金山和永安5座市場，外送業者、KTV、百貨公司等非必要場所不得開放。

新北市兵推分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」及「撤除擴大管制」3階段，主要疫情破口假設於人口密集度及確診人數較多的板橋區與中和區，兵推中進行視訊演練，依社區感染推想確診數達到一定程度時，就會報請中央下達緊急命令執行擴大管制，但實際上中央若下令封城就是全市封鎖，不會各區不同措施。

第一階段「避免社區感染的發生」，除配合「中央邊境管制」作業外，另為落實本市境內管制工作，新北市會積極採取下列各項作為，如率先成立居家檢疫關懷中心、倡議口罩實名制、大眾交通運輸強制戴口罩及觀光景點人潮管制等措施，有效的達到疫情管控及趨緩的效果。



第二階段是「管控社區感染的擴大」，在國內出現零星社區感染案例後，為防範進一步社區感染，我們率全國之先舉辦亞洲第一場防範新冠肺炎社區感染示範演習，從居家檢疫隔離關懷追蹤等情境，延伸到社區管控，以至社區大規模感染，設立前進指揮所，對輕重症患者進行分流，如果有大量的確診人數，則將無症狀及輕症者移到隔離收治中心，避免造成醫療系統崩潰。



第三階段則是本次兵棋推演的主軸「阻斷城市大規模的社區傳播」，除了參考歐美國家及亞洲之韓國、新加坡等國際管制態樣以外，同時也依照全民防衛動員準備法及傳染病防治法等相關法令規定精神作出規劃。

▲新北擴大管制兵推。（圖／記者羅婉庭攝）