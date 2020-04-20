近10年負面事件頻傳…他問「國軍出了什麼問題」？　網揭真相：沒變過好嗎

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者黃可昀／綜合報導

原本疫情大幅好轉，敦睦艦隊19日卻爆出24名確診案，衍生出不少「軍隊輿論壓力」的討論話題。一名網友指出，國軍近10年來傳出大大小小問題，從幾年前的洪仲丘、阿帕契事件等等，直到這兩天爆出的群聚感染，「國軍到底哪裡出了問題啊？」

原PO在PTT表示，「從洪仲丘、阿帕契、雄三誤射、毒品在軍營裡面，再到最近的摩鐵事件、病毒在軍艦上感染」，再加上平常休假期間鬥毆、酒駕等零星事件，國軍這幾年的形象簡直大傷，反倒是早期沒什麼軍人負面新聞，難道真的是後代國軍素質下滑？

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▲網友認為以前就出問題了。（圖／翻攝自PTT）



很多當過兵的過來人透露，並非近10年國軍才出問題，從以前到現在問題一直存在，只差在有沒有被媒體報出來而已，「是現在資訊發達吧，問題本身就有」、「以前就這樣了，只是以前沒人敢檢討國軍」、「沒變過好嗎，只是問題浮上檯面」、「是這十幾年更民主、資訊更發達才讓你看到本來就臭的一面吧」、「從民國初年建軍以來就一直有問題阿，誰說近十年而已？」

甚至有人認為，過去軍中的風氣更不好，隨著現今資訊發達，國軍只要一出錯就會被放大檢視，所以大家會更小心謹慎，「以前裡面亂打人霸凌的一堆，連上報機會都沒有」、「以前是都知情不報的，現在訊息流通方便才會覺得事多」、「一直都是這樣吧，你問問長輩，是民主化後媒體敢報導了才曝光。」網友也點出，不僅台灣軍隊文化出問題，其他國家也有同樣狀況，「全世界都一樣吧，南非、南美一堆軍閥」、「美軍不爛嗎？」