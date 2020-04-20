中市府員工和磐石艦確診士官喝咖啡　居家自主管理增至65人

▲盧秀燕主動公布新增5名市府同仁居家自主管理。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

海軍磐石艦隊有24名軍士官確診，有3人住在台中，其中1名市政府政風處到任不到1個月的員工開車去接友人也就是確診士官，市政府19日已要求同一個辦公場所的60名同事，都居家自主健康管理，20日又公布曾到政風處辦公室或共餐的其它局處同仁還有5人，累計有1人在負壓隔離病房，65人居家自主管理。

台中市政府20日上午召開「官兵確診案例說明」記者會，由市長盧秀燕主持，副市長黃國榮、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、經發局長張峯源和新聞局長黃國瑋出席，向外界說明目前因應作為。

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盧秀燕表示，市政府的政風處有同仁開車去接1名確診士官，並且跟他喝咖啡，這同仁已被疫情中心要求居家隔離，初步查證，政風處有60名同仁同在一個辦公室，按照中央指定，他們是確診者的接觸者再接觸者，所以也要求居家自主管理，居家辦公。

另外，昨天晚上各局處連夜進行疫調，發現還有建設局3人、環保局和都發局各1人也有類似間接關係，有的是去政風處洽公，有的是一起用餐，有的是夫妻關係，因此也一併要求居家自主管理，她已要求市府局處這周起進行分艙分流上班，降低群聚感染風險。

至於外界質疑，台中市為何昨天直到晚上9點多才公布確診者足跡？她說，中央交給市府確診名單後，也給警政署通聯紀錄，市府和警方都連夜查證、交叉比對確診者是否如實交代行程，據市警局回覆，確診者所言大致上符合，描述正確，而疫調畢竟是項專業，所以市府經過反覆對照確定後才公布，她強調，市府查到哪裡，就公布到哪裡，讓市民安心。

而對於中央疫情中心指示已授權縣市政府處理相關疫情事宜，盧秀燕說，雖然市府知道確診軍士官去了新竹的哪個風景區，去了苗栗玩，但因為不在台中市內，不便公布，不過有通知相關縣府處理，市府會做好後續疫調工作。

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